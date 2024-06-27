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Keban Kaymakamı Furkan Ataklık'ı, Elazığ Türk Ocakları Başkanı Prof. Dr. Yavuz Haykır ziyaret etti.

Haykır ve yönetim kurulu üyeleri Kaymakam Atalık ile makamında bir araya geldi.

Ziyarette Haykır, yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaymakam Atalak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, heyete çalışmalarında başarılar diledi.