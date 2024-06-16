Keban Kaymakamı Furkan Atalık, polis, asker ve sağlık personellerini ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Keban Kaymakamı Furkan Atalık, polis, asker ve sağlık personellerini ziyaret etti

Keban Kaymakamı Furkan Atalık, beraberindeki heyetle birlikte Keban Belediye Başkanı, İlçe Jandarma Komutan Vekili ve İlçe Emniyet Müdürü ile birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli personeli ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

16.06.2024 16:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keban Kaymakamı Furkan Atalık, polis, asker ve sağlık personellerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Keban Kaymakamı Furkan Atalık beraberinde Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan, İlçe Jandarma Komutan Vekili Başçavuş Erkan Aktaş, İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Polat İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Toplum Sağlığı Merkezi'de çalışan personeli ziyaret etti.

Kaymakam Atalık ve beraberindekiler, bayramı görevi başında geçiren polis, asker ve sağlık personelinin bayramını tebrik etti.

Kaynak: AA

Jandarma, Keban, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keban Kaymakamı Furkan Atalık, polis, asker ve sağlık personellerini ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:31 Rusya’da rehine krizi DEAŞ’lı 6 mahkumun öldürüldüğü operasyonun görüntüleri ortaya çıktı Rusya'da rehine krizi! DEAŞ'lı 6 mahkumun öldürüldüğü operasyonun görüntüleri ortaya çıktı
15:09 Namaz çıkışı Özel’i kızdıran sözler: Bayram sabahı ne konuştuğunu bil Namaz çıkışı Özel'i kızdıran sözler: Bayram sabahı ne konuştuğunu bil
14:58 Cam silerken dengesini kaybedip 7. kattan yere çakıldı Cam silerken dengesini kaybedip 7. kattan yere çakıldı
13:39 “İttifakta çatlak“ iddiaları sonrası Erdoğan ve Bahçeli’den ilk temas "İttifakta çatlak" iddiaları sonrası Erdoğan ve Bahçeli'den ilk temas
13:07 Bayram günü infial yaratan olay Atatürk anıtına baltalarla saldırdılar Bayram günü infial yaratan olay! Atatürk anıtına baltalarla saldırdılar
16:23 Projeden projeye koşan Hande Erçel, 6 ayda 40 milyona yakın para kazandı Projeden projeye koşan Hande Erçel, 6 ayda 40 milyona yakın para kazandı
16:08 Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nde Brezilya’ya 3-0 yenildi Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Brezilya'ya 3-0 yenildi
15:21 Şanlıurfa’da 2 kişinin öldüğü kuyumcu saldırısının görüntüleri ortaya çıktı Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü kuyumcu saldırısının görüntüleri ortaya çıktı
15:18 Bayram günü verip veriştirdi İbrahim Tatlıses, kendisine kötülük yapan 3 arkadaşını afişe etti Bayram günü verip veriştirdi! İbrahim Tatlıses, kendisine kötülük yapan 3 arkadaşını afişe etti
14:57 Türkiye’nin doğal gaz üretimi Karadeniz keşfiyle bir yılda yüzde 113 arttı Türkiye'nin doğal gaz üretimi Karadeniz keşfiyle bir yılda yüzde 113 arttı
14:39 Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı Erhan Ufak, 55 kilo verdi Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı Erhan Ufak, 55 kilo verdi
14:31 Firar eden keçi elektrik tellerinde asılı kaldı Firar eden keçi elektrik tellerinde asılı kaldı
14:30 Kurban keserken kalp krizi geçiren kasap, elindeki bıçağın üzerine düşerek öldü Kurban keserken kalp krizi geçiren kasap, elindeki bıçağın üzerine düşerek öldü
13:54 İşçi değil, köle aranıyor Günde 10 saat çalışmaya aylık 13 bin lira verilecek İşçi değil, köle aranıyor! Günde 10 saat çalışmaya aylık 13 bin lira verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2024 16:44:00. #1.13#
SON DAKİKA: Keban Kaymakamı Furkan Atalık, polis, asker ve sağlık personellerini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement