Keban Kaymakamı Onur, Aşağıçakmak köyünde vatandaşların sorunlarını dinledi
Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, "Vatandaşla Buluşma Toplantıları" kapsamında Aşağıçakmak köyünü ziyaret etti. Köy sakinlerinin sorun ve taleplerini dinleyen Onur, İlçe Müftüsü Samet Çiçen ile birlikte vatandaşlarla bir araya geldi ve misafirperverlikleri için teşekkür etti.
Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, Aşağıçakmak köyüne ziyarette bulundu.
Kaymakam Onur, "Vatandaşla Buluşma Toplantıları" kapsamında köyde vatandaşlarla bir araya geldi, sorun ve taleplerini dinledi.
Onur, köy sakinlerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.
Kaymakam Onur'a ziyaretinde, İlçe Müftüsü Samet Çiçen de eşlik etti.
Kaynak: AA
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