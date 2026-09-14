Keban Kaymakamı Onur, Baraj İlkokulunda öğrencilerle buluştu
Elazığ'da Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Baraj İlkokulunu ziyaret etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre'nin de katıldığı ziyarette Onur, öğrenci ve öğretmenlerle görüşerek başarılı bir yıl temennisinde bulundu.
Elazığ'da Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla okul ziyareti gerçekleştirdi.
Kaymakam Onur beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre ile Baraj İlkokulunu ziyaret etti.
Öğrencilerle ve öğretmenlerle görüşen Onur, başarılı bir eğitim öğretim yılı temennisinde bulundu.
Kaynak: AA
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