Keban Kaymakamı Onur, Fırat Üniversitesi Keban MYO Müdürü\'nden bilgi aldı

Elazığ'da Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, Fırat Üniversitesi Keban Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret etti.

Keban Meslek Yüksekokulu'nu ziyaretinde Müdür Doç. Dr. Akif Evren Parlak ile görüşerek çalışmalarla ilgili bilgi alan Kaymakam Onur, akademik ve idari personel ile de bir araya geldi.

Kaymakam Onur, çalışmaları ve misafirperverlikleri nedeniyle Keban Meslek Yüksekokulu yönetimine teşekkür etti.