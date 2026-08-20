Keban Mezarlığı'nda Çökme Olayı
Elazığ Keban'da mezarlıkta çökme meydana geldi, belediye ekipleri inceleme yaptı.
Elazığ'ın Keban ilçesinde mezarlıkta çökme meydana geldi.
Fırat Mahallesi'ndeki Fırat Mezarlığı'nda çökme oluştu.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri, alanda inceleme yaptı.
Aile kabristanını ziyarete gelen şair Ahmet Demir, ekiplerin oluşan çukuru doldurup eski haline getireceğini belirtti.
Kaynak: AA
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