Kebbi'de Silahlı Saldırılarda 44 Kişi Öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kebbi'de Silahlı Saldırılarda 44 Kişi Öldü

10.04.2026 20:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijerya'nın Kebbi eyaletinde 8 köye düzenlenen saldırılarda 44 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın kuzeybatısındaki Kebbi eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 44 kişi yaşamını yitirdi.

Kebbi Eyaleti Polis Sözcüsü Bashir Usman, yaptığı yazılı açıklamada, eyaletin Shanga bölgesine bağlı 8 köye silahlı saldırılar düzenlendiğini belirtti.

Usman, saldırılarda 44 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Kebbi'deki saldırıların, yetkilileri, haydutluk ve diğer şiddet suçlarını önlemeyi amaçlayan eyalet çapında bir temizleme operasyonu başlatmaya sevk ettiğini vurgulayan Usman, "Etkilenen topluluklarda polis personeli ve diğer güvenlik birimlerinin büyük çaplı konuşlandırılması gerçekleştirildi ve bu durum, görece bir sükunetin geri dönmesini sağladı." ifadelerini kullandı.

Kebbi Eyaleti Polis Komiseri Umar Hadejia ise bölge sakinlerine "dikkatli olmaları" çağrısında bulunarak, herkesten güvenlik güçleriyle işbirliği yaparak zamanında ve güvenilir bilgi sağlamalarını istedi.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Nijerya, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kebbi'de Silahlı Saldırılarda 44 Kişi Öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 21:38:17. #.0.4#
SON DAKİKA: Kebbi'de Silahlı Saldırılarda 44 Kişi Öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.