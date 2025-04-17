Keçi, öksüz tayı sahiplenerek hayata bağladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Keçi, öksüz tayı sahiplenerek hayata bağladı

Geniş Video İzle

Muş'ta annesi ölen tay, yavrusunu kaybeden keçinin sütüyle hayatta kalmayı başardı.

17.04.2025 14:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Annesi ölen tay, yavrusunu kaybeden keçiden süt emerek hayatta kaldı

Muş'ta annelik içgüdüsü sınır tanımadı: Keçi, tayı sahiplendi

MUŞ - Muş'ta yavrusunu kaybeden bir keçi, annesi doğumda ölen bir tayı sahiplenerek ona sütünü verdi. Farklı türden olmalarına rağmen aralarında kurulan bu bağ, adeta annelik içgüdüsünün sınır tanımadığını gösterdi.

Muş'ta annesi doğum sırasında ölen yavru tay, yavrusunu kaybeden bir keçinin sütünü emerek hayata tutundur. Keçinin annelik içgüdüsüyle sahiplendiği tay, görenleri duygulandırdı. Muş merkezde yaşayan ve hayvancılık yapan Turgay Subaşı, doğum sırasında annesini kaybeden "Can Dora" isimli cins taya adeta bebek gibi bakıyor. İlk günlerde keçilerden sağdığı sütü biberonla veren Subaşı, zamanla tayı doğrudan keçiyle buluşturdu. Annelik içgüdüsüyle hareket eden keçi, tayın emmesine izin verdi ve onu sahiplendi.

Can Dora'nın artık keçiden doğrudan süt emerek beslendiğini söyleyen Subaşı, Bu davranışa tanık olmanın kendilerini çok duygulandırdığını belirterek, "Muş merkezde küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarımızla uğraşıyoruz. Annesi doğumda ölen tayı, yavrularını kaybeden keçilerle beslemeyi düşündük. Keçi, annelik içgüdüsüyle taya sahip çıktı. Bu durum bizi hem şaşırttı hem de çok rahatlattı. Gerçekten hayatımızda ilk kez böyle bir şey görüyoruz. Nasıl olduğunu biz de tam olarak anlayamadık ama keçi, annelik içgüdüsüyle tayı sahiplendi ve şu an tüm şefkatiyle onu besliyor, ilgileniyor" dedi.

Yavru tayın yaşaması için yavrusu ölen keçisini komşuna veren Yavuz Tektimur, "Ben Sütlüce Mahallesi'nde oturuyorum. Turgay Bey benim komşum olur. İlk başta beni arayıp atının doğum sırasında öldüğünü, tayın ise öksüz kaldığını söyledi. O an aklıma, tayı bir keçiyle besleme fikri gelmemişti. Daha sonra Turgay Bey benden bir keçi istedi. Keçi sütünün at sütüne yakın olduğunu ve bu şekilde tayın daha sağlıklı büyüyebileceğini söyledi. İlk başta çok ihtimal vermedim. Denemeye karar verdik. Birkaç defa emzikle süt vermeye çalıştık. Bir süre sonra tay, keçilerin içinde kalınca onlara uyum sağlamaya başladı. Bir defasında keçinin altına girip süt emmeye çalıştığını gördük. Biz de bu şekilde devam ettirdik. Şu an keçilerle tam uyum içinde. Bunun dışında bize de alışmaya, uyum sağlamaya çalışıyor. Keçinin önünde durduğumuzda, sanki keçinin yavrusuymuş gibi davranıyor. Altına girip kendi kendine süt emebiliyor" şeklinde konuştu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Hayvanlar, Güncel, Yaşam, Dünya, Tarım, Doğa, Muş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keçi, öksüz tayı sahiplenerek hayata bağladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nevzat Çiçek, Sırrı Süreyya Önder’in tedavi gördüğü hastanede yaşananları anlattı Nevzat Çiçek, Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastanede yaşananları anlattı
Motora tavşan girdi, uçak iniş yaptı Motora tavşan girdi, uçak iniş yaptı
Özgür Özel’den Bakan Tekin’e çok sert sözler Özgür Özel'den Bakan Tekin'e çok sert sözler
AK Partili Şamil Tayyar’dan Kütahyalı’ya sert tepki: Gece toplamak lazım AK Partili Şamil Tayyar'dan Kütahyalı'ya sert tepki: Gece toplamak lazım
Özel’den Bahçeli’ye dikkat çeken ’’3 T’’ çağrısı Özel'den Bahçeli'ye dikkat çeken ''3 T'' çağrısı
Konya’da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti Konya'da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti
Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Hamas’tan İsrail’e misilleme 3 Merkava tankını imha ettiler Hamas'tan İsrail'e misilleme! 3 Merkava tankını imha ettiler
Sırrı Süreyya Önder’in kalp krizinden önceki son görüntüsü Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü
Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak
Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti

17:31 Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı
17:26 ABD’de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk’ün tutukluluğuna devam kararı ABD'de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün tutukluluğuna devam kararı
17:02 İstanbul’da toplu ulaşım krizi derinleşiyor Şoförlerden ’POS cihazı’ kararı İstanbul'da toplu ulaşım krizi derinleşiyor! Şoförlerden 'POS cihazı' kararı
16:04 CHP’deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı CHP'deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı
15:37 Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
09:24 Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu
09:16 Otomotiv devi fiyatlara zam yapacak Otomotiv devi fiyatlara zam yapacak
09:10 CHP kurultayına iptal davası bugün Erzurum delegesi ifade verdi CHP kurultayına iptal davası bugün! Erzurum delegesi ifade verdi
09:04 Ev ve araba almak isteyenler onu bekliyor Ev ve araba almak isteyenler onu bekliyor
08:58 Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu 525 torbacı gözaltında Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu! 525 torbacı gözaltında
08:45 Akaryakıta bir zam daha Akaryakıta bir zam daha!
08:39 Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2025 20:47:48. #7.13#
SON DAKİKA: Keçi, öksüz tayı sahiplenerek hayata bağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement