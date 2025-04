Keçi, öksüz tayı sahiplenerek hayata bağladı

Annesi ölen tay, yavrusunu kaybeden keçiden süt emerek hayatta kaldı

Muş'ta annelik içgüdüsü sınır tanımadı: Keçi, tayı sahiplendi

MUŞ - Muş'ta yavrusunu kaybeden bir keçi, annesi doğumda ölen bir tayı sahiplenerek ona sütünü verdi. Farklı türden olmalarına rağmen aralarında kurulan bu bağ, adeta annelik içgüdüsünün sınır tanımadığını gösterdi.

Muş'ta annesi doğum sırasında ölen yavru tay, yavrusunu kaybeden bir keçinin sütünü emerek hayata tutundur. Keçinin annelik içgüdüsüyle sahiplendiği tay, görenleri duygulandırdı. Muş merkezde yaşayan ve hayvancılık yapan Turgay Subaşı, doğum sırasında annesini kaybeden "Can Dora" isimli cins taya adeta bebek gibi bakıyor. İlk günlerde keçilerden sağdığı sütü biberonla veren Subaşı, zamanla tayı doğrudan keçiyle buluşturdu. Annelik içgüdüsüyle hareket eden keçi, tayın emmesine izin verdi ve onu sahiplendi.

Can Dora'nın artık keçiden doğrudan süt emerek beslendiğini söyleyen Subaşı, Bu davranışa tanık olmanın kendilerini çok duygulandırdığını belirterek, "Muş merkezde küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarımızla uğraşıyoruz. Annesi doğumda ölen tayı, yavrularını kaybeden keçilerle beslemeyi düşündük. Keçi, annelik içgüdüsüyle taya sahip çıktı. Bu durum bizi hem şaşırttı hem de çok rahatlattı. Gerçekten hayatımızda ilk kez böyle bir şey görüyoruz. Nasıl olduğunu biz de tam olarak anlayamadık ama keçi, annelik içgüdüsüyle tayı sahiplendi ve şu an tüm şefkatiyle onu besliyor, ilgileniyor" dedi.

Yavru tayın yaşaması için yavrusu ölen keçisini komşuna veren Yavuz Tektimur, "Ben Sütlüce Mahallesi'nde oturuyorum. Turgay Bey benim komşum olur. İlk başta beni arayıp atının doğum sırasında öldüğünü, tayın ise öksüz kaldığını söyledi. O an aklıma, tayı bir keçiyle besleme fikri gelmemişti. Daha sonra Turgay Bey benden bir keçi istedi. Keçi sütünün at sütüne yakın olduğunu ve bu şekilde tayın daha sağlıklı büyüyebileceğini söyledi. İlk başta çok ihtimal vermedim. Denemeye karar verdik. Birkaç defa emzikle süt vermeye çalıştık. Bir süre sonra tay, keçilerin içinde kalınca onlara uyum sağlamaya başladı. Bir defasında keçinin altına girip süt emmeye çalıştığını gördük. Biz de bu şekilde devam ettirdik. Şu an keçilerle tam uyum içinde. Bunun dışında bize de alışmaya, uyum sağlamaya çalışıyor. Keçinin önünde durduğumuzda, sanki keçinin yavrusuymuş gibi davranıyor. Altına girip kendi kendine süt emebiliyor" şeklinde konuştu.