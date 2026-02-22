Aşıklar Kıraathanesi'nde Ramazan Eğlencesi - Son Dakika
Aşıklar Kıraathanesi'nde Ramazan Eğlencesi

22.02.2026 17:06  Güncelleme: 22:33
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, geçen günlerde Atapark Mahallesi’nde açılışı yapılan Âşıklar Kıraathanesi’nde düzenlenen âşık buluşmasına katıldı. İftarın ardından düzenlenen programda âşık atışmaları vatandaşlara keyifli bir ramazan akşamı yaşattı.

Aşıklar Kıraathanesi'nde düzenlenen geleneksel ramazan eğlencesinde İsmail Aladağlı, Mustafa Aydın, Muhlis Denizer, Paşa Susanoğlu, Aşık Kul Nuri ile Beyzade Aslan sazları ve sözleriyle vatandaşlarla buluştu. Gecede, Türk halk müziği sanatçısı Yıldırım Budak seslendirdiği uzun havalarla dinleyenlerden beğeni topladı.

Programın sonuna kadar etkinliği takip eden Özarslan, tüm aşıkların icralarına alkışlarla eşlik etti.

Aşıklar Kıraathanesi, Atapark Mahallesi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş Parkı içerisinde Anadolu'nun köklü kültürünü yaşatmak ve aşıklık geleneğini gelecek nesillere aktarmak amacıyla hizmete açıldı.

Kaynak: ANKA

Aşıklar Kıraathanesi'nde Ramazan Eğlencesi
