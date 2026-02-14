Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan: Biz Şu An Devlete ve Sineyimillete Çekilmiş Durumdayız ve Hizmete Devam Edeceğiz - Son Dakika
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan: Biz Şu An Devlete ve Sineyimillete Çekilmiş Durumdayız ve Hizmete Devam Edeceğiz

14.02.2026 18:11  Güncelleme: 00:03
Şehit Demet Sezen Halk Kütüphanesi ve Şehit Gülşah Güler Gün Evi açılışında konuşan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Asla ve katiyen parti ayrımı yapmadan halkımıza hizmet edeceğiz. Bunu nasıl geçmişte yaptıysak yapmaya devam ediyoruz. O partizanlık yapanlar, o halkın içerisinde kibirli bakanlar utansın kendi halkından. Kötü söz sahibi olanlar utansın kendinden. Biz şu an devlete ve sineyimillete çekilmiş durumdayız ve o hizmete de devam edeceğiz, ettireceğiz de" dedi.

Keçirören Belediyesi, Şehit Demet Sezen Halk Kütüphanesi ve Şehit Gülşah Güler Gün Evi'ni hizmete aldı. Yapılan açılış törenine şehit Gülşah Güler'in ailesi, şehit Demet Sezen'in annesi Emine Güler, babası Hüseyin Güler, Türkiye Gaziler ve Şehitler Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimler Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Cahit Koca, Türkiye Emekli AstSubaylar Derneği Keçiören İlçe Başkanı ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Bir süre önce CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Özarslan, açılışta yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Bugün kutlu bir gün. Şükürler olsun ki Keçiören'imizde böylesine 'Halka hizmet, Hakk'a hizmettir' şiarıyla oluşturduğumuz bu tesislere, yine aynı dediğimiz gibi, şairlerin sıra sıra bitiremediği o şehitlerimizin isimlerini buraya koymuş bulunmanın da onur ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Çünkü bizler söz verdik sizlere. Dedik ki bizim bulunduğumuz ilçemizde kimse yatağa aç girmeyecek, üşüyerek, titreyerek girmeyecek. Evladına bakılacak, yaşlısına bakılacak, engellisine bakılacak ve bunun yanı sıra toplumda her zaman başımızın tacı olan kadınlarımıza sahip çıkılacak. ve bugün şükürler olsun, Kamil Ocak Mahallemizin sakinlerinin içerisinde yaşayan ablalarımın, bacılarımın, analarımın rahatça kullanacağı Kadınlar Gün Evi hayırlı uğurlu olsun. Gelecek nesillere düzgün bir vatan coğrafyası oluşturmak adına sahip çıktığımız gençlerimiz için kütüphane açılışını yapacağız. Elhamdülillah, geldiğimiz günden bugüne kadar ne söz verdiysek tek tek yapmaya başladık ve devam ediyoruz. Öyle lafla değil, özde halka hizmet, Hakk'a hizmet belediyeciliğini gerçekleştiriyoruz. Bizler sizlerin başına baş olmaya değil, sizlere hizmetkar olmaya geldik. Böyle de devam edeceğiz elhamdülillah."

"Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerimin de hakkı hukuku vardır üzerimde"

Kötü sözler birilerine layıktır. Biz onlara bakmayacağız. Belki şu gün bağımsız olabilirim. Hiç fark etmez. Mazbatayı aldığım gün ne demiştim? Parti rozetini çıkarttım, Türk Cumhuriyeti rozetini taktım ve hizmetime devam ettim. Bundan sonra da yine aynı şekilde hizmetlerime devam edeceğim. Benim Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerimin de hakkı hukuku vardır üzerimde. Onları mahcup etmeyeceğim. Belki kendi partilerinin kendilerine vermediği ehemmiyeti, daha insani yönüyle, daha hizmetkar yönüyle bu kardeşiniz verecek. Biz kimseyi ayırt etmedik, etmeyeceğiz. Yüce Türk milletinin asıl evladı olmak öyle kolay değil. Bu günlere bu millet kolaylıkla gelmedi. Milli maneviyatçı duygularıyla ve bu vatanperverliğiyle geldi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün vatanı, Cumhuriyeti emanet ettiği siz yiğit insanlarsınız. Bu yiğit insanlar da her zaman en iyi şekilde hizmet alacaktır ve almaya devam edecektir. Bizler Tanrı Dağları kadar Türk, Hira Dağı kadar Müslüman Türk milletiyiz ve öyle de olmaya devam edeceğiz.

"Biz toplumun her kesimiyle beraber olacağız"

Asla ve katiyen parti ayrımı yapmadan halkımıza hizmet edeceğiz. Bunu nasıl geçmişte yaptıysak yapmaya devam ediyoruz. O partizanlık yapanlar, o halkın içerisinde kibirli bakanlar utansın kendi halkından. Kötü söz sahibi olanlar utansın kendinden. Bizler halkın hizmetkarı olmaya ve onların emrinde olmaya devam edeceğiz. Bunu kimse engelleyemeyecektir. Biz şu an devlete ve sineyimillete çekilmiş durumdayız ve o hizmete de devam edeceğiz, ettireceğiz de. Devletimiz bakidir. Kim bu vatan uğruna hizmet vermişse başımızın üstündedir. O 15 Temmuz'da neyi gördük? Bu vatana hainlik yapanları gördük. İşte bugün ismini yaşatacağımız o şehitlerimiz de o gün sizler için, bizler için, gelecek nesiller için, Misak-ı Milli sınırlarımız için, vatan coğrafyası için, şanlı Türk bayrağımız için kendilerini şehit etmişlerdir. Onlara ne mutludur ki, onları doğuran analar ne mutludur ki, onlar cennettedir biiznillah. ve onlar Peygamber Efendimize komşu, Firdevs makamındadırlar. Elhamdülillah, herkese nasip olmaz. Böyle analara sahip olmak herkesin harcı değildir. Elhamdülillah, bize de onların isimlerini hem de halka hizmet birimlerinde oluşturmak nasip müyesser oldu. Ne mutlu Türk'üm diyene. Sağ olun."

Kaynak: ANKA

