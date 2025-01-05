Keçiören Belediye Başkanı Özarslan: 'Daha Yaşanabilir Modern Bir Keçiören Oluşacak' - Son Dakika
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Keçiören Belediye Başkanı Özarslan: 'Daha Yaşanabilir Modern Bir Keçiören Oluşacak'

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, 'Gençler Soruyor, Başkan Cevaplıyor' etkinliğinde gençlerle bir araya gelerek, ilçelerde hayata geçirecekleri projeler hakkında bilgi verdi. Özarslan, kütüphaneler, engelli merkezi ve sokak hayvanları için mama üretim tesisi gibi projeleri duyurdu.

05.01.2025 14:14  Güncelleme: 15:03
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(ANKARA)- "Gençler Soruyor, Başkan Cevaplıyor" adlı söyleşide gençlerle bir araya gelen Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Kısa süre içerisinde herkes görecek daha yaşanabilir modern bir Keçiören oluşacak. Bunların yanı sıra gençlerimiz için kütüphaneler, yaş almış büyüklerimiz için lokaller, başımızın tacı kadınlar için lokaller, engelli kardeşlerimiz için bir rehabilitasyon merkezi açacağız" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Gençler Soruyor, Başkan Cevaplıyor" adlı söyleşi programa katılan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, gençlerin sorduğu sorulara yanıt verdi. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği program  yapıldı.

Söyleşi başlamadan önce Özarslan, "Gençler bizim geleceğimizi emanet edeceğimiz ışığımız. Bu ışığı daha da parlatmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Sizlerle burada buluşmuş olmaktan çok mutluyum. Bana tüm içtenliğinizle istediğiniz soruyu sormaktan çekinmeyin. Davası insanlık davası olan bir bakış açısı ile tüm sorularınızı bütün şeffaflığı ile yanıtlayacağım" diye konuştu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Başkan Özarslan'a ait özgeçmişin okunmasının yanı sıra Özarslan'ın halk ile iç içe olduğu anlardan derlenen görüntülerin yer aldığı bir video gösterimi yapıldı. Söyleşi programında Özarslan, gençlerin tüm sorularını  cevapladı. Soruları yanıtlarken proje ve planlarına da yer veren Özarslan, özellikle eğitim ve istihdam konularına vurgu yaptı. İlçedeki çöp sorununu da çözüme kavuşturduklarını kaydeden Özarslan, "Şu an yaptığımız çalışmalar neticesinde ulaşım problemini çözmek ve kentsel dönüşümü ranta yönelik değil vatandaşımızın yararına olacak şekilde revize ediyoruz. Kısa süre içerisinde herkes görecek daha yaşanabilir modern bir Keçiören oluşacak. Bunların yanı sıra gençlerimiz için kütüphaneler, yaş almış büyüklerimiz için lokaller, başımızın tacı kadınlar için lokaller, engelli kardeşlerimiz için bir rehabilitasyon merkezi açacağız" ifadelerini kullandı.

"Can dostlarımız tabii ki gündemimizde var"

Sokak hayvanları konusunda Belediye'nin bir çalışmasının olup olmadığını soran gençlere, kısa süre önce mama üretim tesisinin açılışını yaptıklarını söyleyen Özarslan, "Can dostlarımız tabii ki gündemimizde var. Kısa süre önce açılışını yaptığımız mama üretim tesisimiz sayesinde sokakta yaşayan can dostlarımızın ciddi derecede yeme ihtiyacını karşılıyoruz. Ayrıca projesine başladığımız 25 dönüm doğal yaşam alanımızda sokak hayvanlarını sağlıklı ve güvenli bir şekilde misafir edeceğiz" diye konuştu.

"Engelliler Şube Müdürlüğü'nün kurulması konusunda talimatı verdik"

Engellilerin yaşamını kolaylaştıracak yeni projeleri hayata geçireceklerini kaydeden Özarslan, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Engelsiz Spor Merkezimizin açılışını yaptık. Meclisimizde Engelliler Şube Müdürlüğü'nün kurulması konusunda talimatı verdik. Tüm siyasi partilerimiz destek veriyor. En yetkili ve şanlı müdürlüğümüz engelliler müdürlüğümüz olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Keçiören Belediye Başkanı Özarslan: 'Daha Yaşanabilir Modern Bir Keçiören Oluşacak' - Son Dakika

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