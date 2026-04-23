Keçiören Belediye Başkanı Özarslan, Koltuğunu Şehit Piyade Astsubay Çavuş Arif Çakır'ın Oğlu Taha Burak Çakır'a Bıraktı

(ANKARA) - Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını temsili olarak Şehit Piyade Astsubay Çavuş Arif Çakır'ın oğlu Taha Burak Çakır'a devretti.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, koltuğunu Şehit Piyade Astsubay Çavuş Arif Çakır'ın oğlu Taha Burak Çakır'a bıraktı. Temsili olarak makamı devralan ve başkanlık koltuğuna oturan Taha Burak Çakır, kendisine yöneltilen soruları yanıtlarken, Keçiören'e yönelik projelerini paylaştı. Teknolojik altyapının güçlendirilmesine vurgu yapan Çakır, fiber altyapının geliştirilmesi ve iletişim istasyonlarının artırılmasını öncelikleri arasında gösterdi. Çocukların güvenliği için okul çevrelerinde trafik düzenlemeleri yapılmasını öneren küçük başkan; eğitim ve sosyal destek kapsamında düşük gelirli ailelerin çocuklarına burs verilmesi, şehit ve gazi çocuklarına desteklerin artırılması ve ücretsiz atölye alanlarının oluşturulması yönünde projeler sundu. Spor ve eğitim alanında da e- spor liselerinin yaygınlaştırılması ve ücretsiz spor alanlarının artırılması gerektiğini ifade eden Çakır, ayrıca kreş sayısının artırılması, yaşlılar için sosyal buluşma alanları oluşturulması ve ihtiyaç sahibi çocuklara teknoloji desteği sağlanmasına yönelik projelerini dile getirdi.

Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı

Öte yandan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Kalaba Kent Meydanı'nda yer alan Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi.

Özarslan, törende şunları söyledi:

"Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir, dedi, Atatürk'ümüz. 23 Nisan 1920'de dualarla açtığımız, imanla beslediğimiz ve 'dava insanlık davasıdır' diyen ceddimizin bu Anadolu coğrafyasını bize emanet ettiği noktada, o dualarla gelecek nesillere bırakılacak meclisimiz açılmış, milletin egemenlik iradesi ortaya konmuştur. Ancak ve ancak 'söz milletindir' denildiği tarih 1920'dir. İşte orada bize bu eşsiz Cumhuriyet'i emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları üç yıl çalıştılar, didindiler ve 1923'te sarsılmaz Cumhuriyetimizi ilan ederek bizleri bu büyük değere kavuşturdular. Ondan sonra da bu eşsiz vatan coğrafyasının yetim insanlarının sahip çıkıldığı ve bu milletin gelecek değerlerine emanet edileceği nesiller, yani çocuklarımız, ön plana çıkmıştır."

"Gelecek nesilleriyle beraber olan milletler her zaman ilelebet yaşamaya devam eder"

23 Nisan 1920 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dediğimiz bu anlamlı günde hep birlikte bu maneviyatla, bu milli duygularla ve bu hassasiyetle belediyemizin önünde törenlerle kutlamaktayız. Tabii bu kutlamalarımızı isterdik ki çok daha coşkulu yapalım; bizi herkes izlesin, dünya görsün. Gelecek nesilleriyle beraber olan, onların coşkusunu yaşayan milletler her zaman ilelebet yaşamaya devam eder. Onun için biz de diyoruz ki; hemşehrilerim, bu günleri inşallah seneye bu vatanımızda, Şanlıurfa'da ve Kahramanmaraş'ta yaşadığımız acılar gibi acılar yaşamadan, evlatlarımızın şehit olmadığı günlerde daha büyük bir coşkuyla kutlarız.

Bugün sizleri fazla yormak istemiyorum ama şunu herkes bilmelidir: Bu millet payidar olursa bu eşsiz vatan coğrafyası da kalır. Bu vatan coğrafyası ve Türk milleti var oldukça dünya huzur ve refah içinde olur. Onun için ceddimizin bize bıraktığı dava insanlık davasıdır; nizam-ı alem, i'la-yi kelimetullah davasıdır. Gelecek nesillerimize Cumhuriyetimizi daha da büyüterek emanet edeceğiz. Hepinizi seviyoruz, bayramımız kutlu olsun. Yüce Mevla'm bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Yüce Mevla'm bu milleti korusun. 'Yurtta sulh, cihanda sulh' diyoruz. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene."

"Bizler, her dönem Cumhuriyet'in ve ulusun egemenliğinin koruyucusu olacağız"

Atatürkçü Düşünce Derneği Keçiören Şube Başkanı Halime Şentürk ise şöyle konuştu:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu yüreğimizde taşıyoruz. Bundan tam 106 yıl önce egemenlik, bir sarayın, bir zümrenin veya bir padişahın lütfu olmaktan çıkarılmış; kayıtsız şartsız asil sahibine, yani millete devredilmiştir. Çünkü Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları çok iyi biliyordu ki hiçbir şahsi irade, milletin sarsılmaz iradesinden üstün olamaz. Hiçbir makam, halkın kendi kaderini tayin etme hakkının önüne geçemez. Vatanımızı açıkça işgal edenlere karşı dünyayı dize getiren bizler, her dönem Cumhuriyet'in ve ulusun egemenliğinin koruyucusu olacağız. Bu inançla hep birlikte söylüyoruz: Egemenlik bizim, bu ülke bizim, bu gelecek bizim. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun."