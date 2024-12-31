Keçiören Belediyesi Atatürk Müzesi'nde Öğrencilerle Anıların Paylaşıldığı Etkinlik - Son Dakika
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Keçiören Belediyesi Atatürk Müzesi'nde Öğrencilerle Anıların Paylaşıldığı Etkinlik

Keçiören Belediyesi Atatürk Ankara Milli Mücadele Müzesi, Halide Edip Adıvar'ın torunu Ahmet Ömer Sayar'ın katılımıyla öğrencileri ağırladı. Öğrenciler, müze gezisi sonrası milli mücadele hakkında sohbet ederek kitaplarını imzalattı.

31.12.2024 11:03  Güncelleme: 12:36
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(ANKARA)- Keçiören Belediyesi Atatürk Ankara Milli Mücadele Müzesi, öğrencileri ağırladı. Müzede Bir Kitap Projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe Halide Edip Adıvar'ın torunu Ahmet Ömer Sayar da katıldı.

Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi Kütüphanecilik Kulübü, Müzede Bir Kitap Projesi kapsamında Atatürk Ankara Milli Mücadele Müzesi'nde etkinlik gerçekleştirdi. Etkinliğe Milli Mücadele döneminin önemli temsilcilerinden Halide Edip Adıvar'ın torunu Ahmet Ömer Sayar da katıldı. Öğrenciler, müzeyi gezdikten sonra Sayar ile Anadolu Ajansı'nın kuruluş hikayesi, Atatürk ve Heyet-i Temsiliye üyelerinin Çoban Mektebi'ndeki çalışmaları ve Çoban Mektebi'nin tarihsel önemi gibi konuların yanı sıra Halide Edip Adıvar'ın Milli Mücadele yıllarında Anadolu'da geçirdiği günlerden, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılıp İstanbul'a dönmesine kadar olan döneme ait anılarının yer aldığı Türk'ün Ateşle İmtihanı kitabı üzerine sohbet etti.

"Hayal bile edemezdi"

Halide Edip Adıvar burada olsaydı öğrencilere ne söylemek isterdi? sorusunu yanıtlayan Sayar, "Evvela hepsini gözlerinden öperdi. Bu kadar modern, pırıl pırıl, zeki kızların bu kadar kısa sürede ortaya çıkacağını hayal bile edemezdi ve hepsine teşekkür ederdi" dedi.

Program, Sayar'ın öğrencilerin kitaplarını imzalamasıyla son buldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Keçiören Belediyesi Atatürk Müzesi'nde Öğrencilerle Anıların Paylaşıldığı Etkinlik - Son Dakika

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