Keçiörenli Minik Öğrenciler, Kütüphane Atmosferini Yaşadı

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi Gül Adası Çocuk Gelişim Merkezi öğrencileri, Atatürk Cumhuriyet Kulesi 100. Yıl Halk Kütüphanesi'ni ziyaret ederek, kütüphane atmosferini yakından tanıma fırsatı buldu.

Keçiören Belediyesi Gül Adası Çocuk Gelişim Merkezi öğrencileri, Atatürk Cumhuriyet Kulesi 100. Yıl Halk Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Kütüphane görevlileri ve öğretmenlerin rehberliğinde gerçekleşen gezide öğrencilere kütüphanenin işleyişi, kitapların nasıl sınıflandırıldığı ve kitap okuma alışkanlığının önemine ilişkin bilgi verildi.

Çocuklar, kütüphane raflarında yer alan birbirinden farklı kitapları inceleyerek merak ettikleri eserleri yakından görme imkanı buldu. Kütüphane ortamını keşfeden öğrenciler, gelecekte daha sık zaman geçirecekleri bu özel mekanı şimdiden tanımış oldu.