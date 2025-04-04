Keçiören Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda Yeni Yavrular Dünyaya Geldi

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nın ev sahipliği yaptığı kangurugiller ailesinden valabiler ve tiftik keçileri yavruladı. Herkesi parka davet eden Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Özellikle çocuklarımıza hayvan sevgisinin aşılanmasına katkı sağlayan parkımız zamanını açık havada ailesiyle bir arada değerlendirmek isteyenler için de keyifli bir seçenek" dedi.

Kalaba Kent Meydanı Ihlamur Vadisi'nde bulunan ve 100 tanesi kanatlı, 170'den fazla 25 farklı türde canlıya ev sahipliği yapan Keçiören Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, yeni yavrulara 'merhaba' dedi. Kangurugiller ailesinden valabiler ve tiftik keçileri yavruladı. Parkı gezmeye gelen vatandaşların da ilgisini üzerlerinde toplayan yavrular, şirinlikleriyle ziyaretçilerin yüzünü güldürdü.

Tüm Ankaralıları Keçiören'e, Doğal Yaşam Parkı'nı görmeye davet eden Özarslan, "Doğal Yaşam Parkımız her yaştan ziyaretçimiz için ayrı bir deneyim oluyor. Özellikle çocuklarımıza hayvan sevgisinin aşılanmasına katkı sağlayan parkımız zamanını açık havada ailesiyle bir arada değerlendirmek isteyenler için de keyifli bir seçenek oluyor. Bu sebeple bütün Ankaralıları parkımıza davet ediyoruz" diye konuştu.