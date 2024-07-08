Keçiören Belediyesi Etlik Kanuni Parkı'nda Yaza Merhaba Konseri Düzenledi

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(ANKARA) - Keçiören Belediyesi'nin düzenlediği "Yaza Merhaba Konserleri'nin son adresi Etlik Kanuni Parkı oldu.

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki parklarda düzenlenen Yaza Merhaba Konserleri devam ediyor. Yaş akşamlarını keyifli hale getiren konserler bu kez de ilçedeki Etlik Kanuni Parkı'nda düzenlendi.

Genç yaşlı tüm vatandaşların ilgi gösterdiği konserde, dileyenler dans etti; dileyenler ise oturduğu yerden şarkı ve türkülere eşlik etti.