Keçiören Belediyesi, Gümüşdere Ihlamur Vadisi'nde Temizlik Çalışmaları Sürdürüyor

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi ekipleri, şehrin doğal güzelliklerini ve su kaynaklarını korumak için sürdürdüğü temizlik çalışmalarına, Gümüşdere Ihlamur Vadisi ve çevresinde devam etti.

Gümüşdere Ihlamur Vadisi ve çevresinde, Keçiören Belediyesi ekipleri ve iş makineleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, özellikle dere yatağı içindeki birikintiler temizlenerek kötü koku ve görüntü kirliliğinin oluşmasının önüne geçildi. Havanın ısınmasıyla vatandaşların uğrak noktası haline gelen vadi temiz bir görünüme kavuşturuldu.

Keçiören'de temizlik çalışmalarına önem verdiklerini kaydeden Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Vatandaşlarımızın temiz, sağlıklı ve ferah bir ortamda zaman geçirmelerini sağlamak bizlerin temel görevi. Bu nedenle çalışmalarımıza yaz kış demeden aralıksız devam ediyoruz" dedi.