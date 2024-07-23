Keçiören Belediyesi Güvenlik Görevlilerine Uyuşturucuyla Mücadele Semineri Düzenlendi

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(ANKARA)- Keçiören Belediyesi güvenlik görevlilerine, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında farkındalık ve bilgilendirme semineri düzenlendi. UYUMA, Narko-KAAN ve Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) uygulamalarına ilişkin bilgi veren emniyet ekipleri, dikkat çeken vaka örnekleriyle uyuşturucuyla mücadelede etkin yöntemleri anlattı.

Keçiören Belediyesi tarafından uyuşturucuyla mücadeleye yönelik geçen günlerde düzenlenen "Güçlü Birey Güçlü Toplum, Bağımlılıkla Mücadelede Birlikte" konulu panelde, kararlılık mesajı verilmiş, uyuşturucuyla mücadelede etkin rol alınacağı vurgulanmıştı. Bu kapsamda Belediye bünyesinde ilçenin farklı noktalarında görev yapan güvenlik görevlilerine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği ekipleri tarafından eğitim verildi. Ekipler, yaygın olarak kullanılan uyuşturucu maddelerinin temini, satışı, kullanımı, olumsuz etkileri ve bunların önüne geçilmesi için atılması gereken adımları aktardı. Seminerde, UYUMA, Narko-KAAN ve Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) uygulamalarının aktif bir şekilde kullanılması ve sağladığı kolaylıklardan faydalanılması gerektiğinin altı çizildi.

Uyuşturucu kullanımı, ticareti ve özendiriciliğine yönelik faaliyetlerin yasal mevzuatlar çerçevesinde getirdiği yaptırımlar da anlatıldı. Seminerin sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Bedirhanoğlu ve Başkan Vekili Tolga Turgut tarafından emniyet yetkilisi eğitmenlere tablo hediye edildi.