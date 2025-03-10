Keçiören Belediyesi, Heyelan Dolayısıyla Evleri Boşaltılan Hak Sahiplerine 15 Bin TL Kira Desteği Verecek

(ANKARA) - Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Kanuni Mahallesi'nde heyelan nedeniyle geçen yıl şubat ayında boşaltılan ve yıkımı yapılan 9 binanın hak sahiplerine aylık 15 bin TL kira desteği sağlayacak kararı belediye meclisinden geçirdiklerini söyledi. Hak sahipleriyle bir araya gelen Özarslan, "Size bir müjdeyle geldik. Meclisimizde bir karar aldık, sizin bir yıl daha kiranızı Keçiören Belediyesi ödeyecek. Elimizde ne imkan varsa ben her zaman sizin yanınızdayım. Bu konuda her zaman müsterih olun" dedi.

Keçiören Kanuni Mahallesi Şehit Uğur Akgündüz ve 930. Sokak çevresinde yaşanan heyelan nedeniyle bölgede bulunan 9 bina boşaltılmıştı. Bu binalarda yaşayan hak sahiplerinin mağdur olmaması için aylık 15 bin TL kira desteğini sağlayacak önerge Keçiören Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi. Emlak İstimlak ve Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından kurulan ortak komisyon tarafından belirlenen 15 bin TL'lik kira desteği ödemeleri bir yıl boyunca ailelere kesintisiz olarak yapılacak.

Belediye Başkanı Mesut Özarslan, hak sahipleriyle bir araya geldi. Özarslan, "Size bir müjdeyle geldik. Meclisimizde bir karar aldık, sizin bir yıl daha kiranızı Keçiören Belediyesi ödeyecek. Elimizde ne imkan varsa ben her zaman sizin yanınızdayım. Bu konuda her zaman müsterih olun" diye konuştu.