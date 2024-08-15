Keçiören Belediyesi Huzurevinde Ferfene Eğlencesi Düzenlendi

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(ANKARA)- Keçiören Belediyesi, huzurevinde ferfene eğlencesi düzenledi. Eğlencede yaş almış bireyler, doyasıya eğlendi.

Keçiören Belediyesi ve Ankara Kulübü Derneği iş birliğinde Belediye'nin huzurevinde düzenlenen ferfene eğlencesi, yaş almış bireylere eğlence dolu bir akşam yaşattı.

Kültürel değerlerin korunması ve aktarılması için bir iletişim yolu olarak düzenlenen ferfene etkinliğinde, Ankara'nın tarihi, kültürü, folklörü, Seymenlik ve Bacıerenlik geleneği yaşatıldı. Eğlencede yer alan anlatıcılardan Ankara Tarihi Araştırmacısı ve Ankara Kulübü Derneği Çınar Seymeni Haluk Balaban, Sanatçı Ali Feza Kılıç ve Ankara Kulübü Derneği Keçiören Şube Başkanı Hüseyin Demir, kent kültürü, seymenlik ve bacıerenlik geleneğine ilişkin bilgiler paylaştılar.