Keçiören Belediyesi'nden Yılın İlk Ayında İstihdama Güçlü Katkı

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi, istihdam olanaklarını artırmak amacıyla kurduğu Kariyer Ofisi aracılığıyla 2026 yılının ilk ayında çok sayıda kişiye istihdam sağladı.

İşverenlerin talep ettiği niteliklere göre eşleştirme yapan Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisi, 2026 yılının Ocak ayında geçen yıla oranla yüzde 22'lik bir artışla daha fazla başvuruyu değerlendirerek mülakatlara yönlendirdi. Değerlendirmeler sonucunda geçen yılın ilk ayına göre yüzde 32'lik bir artış sağlayarak daha fazla vatandaş kendisine uygun pozisyonlarda istihdam edildi.

Ocak ayı boyunca 405 kişi Kariyer Ofisi'ne kayıt yaptırırken, kayıtlı vatandaşlar arasından 307 kişi ise iş görüşmesi sürecine yönlendirildi. Ocak ayında gerçekleşen mülakatların ardından 41 kişi, yeteneklerine uygun işlerde çalışma fırsatı elde etti.

"Adalet, liyakat ve şeffaflıkla hizmet veriyoruz"

Kariyer Ofisi'nin hem işveren hem de vatandaşlar için çok önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Kariyer Ofisimiz; adalet, şeffaflık ve liyakat ilkeleri doğrultusunda iş arayan hemşehrilerimizi işverenlerle bir araya getiriyor. Hedefimiz, herkesin yetkinliklerine uygun bir işe ulaşmasını sağlamak ve işverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağına erişimini kolaylaştırmaktır. Bu merkez yalnızca başvuru yapılan bir yer değil; aynı zamanda güven temelli bir istihdam noktasıdır. Keçiören'de hiçbir hemşehrimizin kendini yalnız hissetmemesi, herkesin emeğinin karşılığını alabilmesi için çalışıyoruz. Yeni işlerine kavuşan hemşehrilerimize ve nitelikli personel istihdam eden işverenlerimize hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. 'Doğru işe doğru insan' anlayışla istihdama destek olmayı sürdüreceğiz" dedi.