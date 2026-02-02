Keçiören Belediyesi'nden Yılın İlk Ayında İstihdama Güçlü Katkı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Keçiören Belediyesi'nden Yılın İlk Ayında İstihdama Güçlü Katkı

02.02.2026 10:15  Güncelleme: 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keçiören Belediyesi'nin Kariyer Ofisi, Ocak 2026'da istihdam olanaklarını artırarak geçen yıla göre başvuru sayısında %22, mülakat sonuçlarında ise %32'lik bir artış sağladı. 405 kişi kayıt yaptırırken, 41 kişi iş buldu.

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi, istihdam olanaklarını artırmak amacıyla kurduğu Kariyer Ofisi aracılığıyla 2026 yılının ilk ayında çok sayıda kişiye istihdam sağladı.

İşverenlerin talep ettiği niteliklere göre eşleştirme yapan Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisi, 2026 yılının Ocak ayında geçen yıla oranla yüzde 22'lik bir artışla daha fazla başvuruyu değerlendirerek mülakatlara yönlendirdi. Değerlendirmeler sonucunda geçen yılın ilk ayına göre yüzde 32'lik bir artış sağlayarak daha fazla vatandaş kendisine uygun pozisyonlarda istihdam edildi.

Ocak ayı boyunca 405 kişi Kariyer Ofisi'ne kayıt yaptırırken, kayıtlı vatandaşlar arasından 307 kişi ise iş görüşmesi sürecine yönlendirildi. Ocak ayında gerçekleşen mülakatların ardından 41 kişi, yeteneklerine uygun işlerde çalışma fırsatı elde etti.

"Adalet, liyakat ve şeffaflıkla hizmet veriyoruz"

Kariyer Ofisi'nin hem işveren hem de vatandaşlar için çok önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Kariyer Ofisimiz; adalet, şeffaflık ve liyakat ilkeleri doğrultusunda iş arayan hemşehrilerimizi işverenlerle bir araya getiriyor. Hedefimiz, herkesin yetkinliklerine uygun bir işe ulaşmasını sağlamak ve işverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağına erişimini kolaylaştırmaktır. Bu merkez yalnızca başvuru yapılan bir yer değil; aynı zamanda güven temelli bir istihdam noktasıdır. Keçiören'de hiçbir hemşehrimizin kendini yalnız hissetmemesi, herkesin emeğinin karşılığını alabilmesi için çalışıyoruz. Yeni işlerine kavuşan hemşehrilerimize ve nitelikli personel istihdam eden işverenlerimize hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. 'Doğru işe doğru insan' anlayışla istihdama destek olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keçiören Belediyesi'nden Yılın İlk Ayında İstihdama Güçlü Katkı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’deki sel felaketinin boyutu gün geçtikçe artıyor Mersin'deki sel felaketinin boyutu gün geçtikçe artıyor
Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı
AK Parti’ye de CHP’ye de kapıları kapattılar 4 partiden ittifak hazırlığı AK Parti'ye de CHP'ye de kapıları kapattılar! 4 partiden ittifak hazırlığı
Epstein skandalında adı geçen Robert Koleji’nden açıklama Epstein skandalında adı geçen Robert Koleji'nden açıklama
Biri 44 diğeri 23 yaşında Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular Biri 44 diğeri 23 yaşında! Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı

11:04
Dünya devine büyük kriz Takım sahaya çıkınca olanlar oldu
Dünya devine büyük kriz! Takım sahaya çıkınca olanlar oldu
10:55
Milli yıldızımız Alperen Şengün 2026 NBA All-Star’da yok
Milli yıldızımız Alperen Şengün 2026 NBA All-Star'da yok
10:49
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer İşte İslam Memiş’in verdiği tarih
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in verdiği tarih
10:34
Nereden nereye Rafael Nadal’ın son görüntüsü sevenlerini kahretti
Nereden nereye! Rafael Nadal'ın son görüntüsü sevenlerini kahretti
10:23
Epstein dosyalarında büyük skandal Bakanlık apar topar kaldırdı
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı
10:12
Devlet televizyonunda skandal yayın Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
Devlet televizyonunda skandal yayın! Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 11:39:34. #.0.5#
SON DAKİKA: Keçiören Belediyesi'nden Yılın İlk Ayında İstihdama Güçlü Katkı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.