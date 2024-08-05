Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisi İş Arayanlara İstihdam Kapıları Açıyor

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(ANKARA) - Keçiören Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kariyer Ofisi, iş arayan vatandaşlara istihdam kapılarını aralamaya devam ediyor.

Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Atila Zorlu, işveren firma temsilcileri ve insan kaynakları yetkililerinin katıldığı, belediye hizmet binasında gerçekleştirilen mülakata vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Bir danışmanlık firmasının temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi ve bahçe işleri alanlarında görevlendirilmek üzere yapılan mülakatlar sonucu adaylar, mesleki deneyim ve iş kollarına göre iş başı yapacak.

Başvurular internet üzerinden

Ankara genelinde personel arayan işletmeler ile iş arayan vatandaşları kendi platformunda buluşturan Kariyer Ofisi, ihtiyaçları hızlı bir şekilde karşılıyor. İş sahibi olmak isteyen vatandaşlar, Keçiören Belediyesi internet sitesi üzerinden Kariyer Ofisi'ne başvuru yaparak iş sahibi olabiliyor.