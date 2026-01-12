Keçiören'de Yaya Güvenliği İçin Kar Küreme ve Tuzlama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Keçiören'de Yaya Güvenliği İçin Kar Küreme ve Tuzlama Çalışmaları Devam Ediyor

12.01.2026 16:44  Güncelleme: 17:45
Keçiören Belediyesi, gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışının ardından yaya ulaşımını güvenli hale getirmek için kaldırım temizliği ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle okul bahçeleri ve ana yaya güzergahları üzerinde yoğunlaşan çalışmalar, buzlanma riskini azaltmayı hedefliyor.

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi ekipleri, kentte gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışının sabaha karşı yerini dona bırakmasıyla birlikte sahaya çıktı. Ekipler, yaya ulaşımının güvenli şekilde sağlanması için kaldırım temizliği ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Keçiören Belediyesi, dün akşam saatlerinde kentte etkili olan kar yağışının ardından oluşabilecek buzlanma riskine karşı özellikle kaldırımlar, okul bahçesi ve çevresinde yoğun bir çalışma yürütüyor.

Okul bahçeleri ve kaldırımlar temizleniyor

Kar yağışının etkili olduğu saatlerde araç ulaşımı için yürütülen yoğun kar küreme ve tuzlama çalışmaları, gündüz saatlerinde yaya ulaşımını kolaylaştırmak için sürdürülüyor. Tuzlama çalışmaları kapsamında özellikle öğrencilerin ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı okul çevreleri, ana yaya güzergahları ve mahalle içi kaldırımlar temizlenirken, olası kayma ve düşme risklerinin de önüne geçiliyor.

Ekipler, Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) koordinesinde yürütülen karla mücadele çalışmalarında araç trafiğinin güvenli sağlanması için de gece boyunca sahada görev yaptı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güvenlik, Ulaşım, Güncel

Keçiören'de Yaya Güvenliği İçin Kar Küreme ve Tuzlama Çalışmaları Devam Ediyor

