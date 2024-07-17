Keçiören Belediyesi Köylerde Temizlik Çalışması Yaptı - Son Dakika
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Keçiören Belediyesi Köylerde Temizlik Çalışması Yaptı

Keçiören Belediyesi Köylerde Temizlik Çalışması Yaptı

Keçiören Belediyesi, ilçeye bağlı dört köyde mıntıka temizliği ve ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda atıklar toplandı, sokaklar yıkandı ve geri dönüşüme kazandırılmak üzere atıklar tasnif edildi.

17.07.2024 11:53  Güncelleme: 12:20
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(ANKARA)- Keçiören Belediyesi tarafından ilçeye bağlı dört köyde mıntıka temizliği ve ilaçlama çalışması yapıldı. Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Toprağın ve suyun kirlenmemesi, görüntü kirliliğinin oluşmaması için temizlik seferberliğine devam ediyoruz" dedi.

Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Çalseki, Güzelyurt, Sarıbeyler ve Kösrelik'te gerçekleştirilen çalışmalarda hem yolların üzerindeki atıklar toplandı hem de sokaklar yıkanarak temizlendi. Kağıt, plastik ve cam türünden yüzlerce kilogram atık toplanarak geri dönüşüme kazandırılmak üzere tasnif edildi, çöp niteliğindeki atıklar ise çöp kamyonlarıyla taşındı.

Belediye Başkanı Mesut Özarslan, yapılan temizlik çalışmasına ilişkin, "Doğa kirliliğine engel olmak için kırsal bölgelerimizde rutin temizlik çalışması yapıyoruz. Keçiören Belediyesi olarak şehrimizin merkezine gösterdiğimiz özeni köylerimize de gösteriyoruz. Toprağın ve suyun kirlenmemesi, görüntü kirliliğinin oluşmaması için temizlik seferberliğine devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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