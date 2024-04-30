Keçiören Belediyesi\'nde Aile Terapi Merkezi\'nin gizli girişi ortaya çıktı

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Haber: İLEYDA ÖZMEN/ Kamera: ÜNAL AYDIN

(ANKARA) - Keçiören Belediye binasının yakınlarında bulunan belediyeye ait Aile Terapi Merkezi'nin "gizli" girişi ortaya çıktı. ANKA Haber Ajansı'nın görüntülediği Aile Terapi Merkezi binası dışında farklı bir girişi olan tabelasız binanın içerisinde 9 oda, her odada tuvalet-banyo ve mescit bulunuyor. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Bu yapımızın altında terapi merkezi, bir tarafında otel gibi kullanılan odaları ve bir tarafında da sayın eski belediye başkanımızın Turgut Bey'in kullandığı odalar var" dedi.

Keçiören Belediye binasının yakınlarında bulunan belediyeye ait Aile Terapi Merkezi'nin "gizli" girişi ortaya çıktı. ANKA Haber Ajansı'nın görüntülediği Aile Terapi Merkezi binası dışında farklı bir girişi olan tabelasız binanın içerisinde 9 oda her odada tuvalet-banyo, makam odaları, kütüphane ve mescit bulunuyor.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, kimler tarafından ve hangi amaçla kullanıldığı belli olmayan binanın bu bölümü hakkında ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Özarslan, şunları söyledi:

"Orası bizim TOGEM dediğimiz bir binamızmış. Bizim arkadaşlar envanteri görme adına gezdiklerinde böyle bir yapıyla karşılaşmışlar. Bu yapımızın altında terapi merkezi, bir tarafında otel gibi kullanılan odaları ve bir tarafında da sayın eski belediye başkanımızın Turgut Bey'in kullandığı odalar var. Onları görüntülediler. Onları gözlemlediler.

"ORADA OLAN MAKAM ODAMIZI REDDEDİYORUZ"

Bizim Keçiören Belediye'mize ait kendi yeri. Tabii biz orayı daha kullanışlı hale getireceğiz. Halkımıza hizmet eden bir belediyemiz var. Belediyemize ait şirketimiz, şirketimize ait de ne olduğu belli olmayan bir yeri var. Biz şirketimizi hem gelir getiren ve halkımıza hizmet eden bir noktada tutmak adına orayı şirketimizin Keçiören Belediyesi Gıda Limited Şirketi var ona istihdam edeceğiz. Orada halkımıza daha iyi hizmet edebileceğimiz birimler oluşturacağız. Bizim orada olan makam odamızı biz reddediyoruz. Biz öyle fazla makamlarla olan bir derdimiz yok. Buradaki yerimiz bize yeter. Biz makam odasını toplantı odasına çevirdik ve o şekilde de devam edeceğiz.

"TOGEM BİNASINI KEÇİÖREN BELEDİYEMİZİN ŞİRKETİNE VERECEĞİZ"

TOGEM binasını dediğim gibi Keçiören Belediyemizin şirketine vereceğiz. Orada daha aktif olan, çalışan ve halkın da içerisine girip de dertleriyle beraber olan bir şirket haline dönüştüreceğiz.

Üst düzey yöneticiler, başkan tarafından kullanıldığı yönünde söylemler var. Biz oradaki kullanılan otel gibi odalardan vs. bunlar bizim belediyeye yakışmadığını düşünüyoruz. Biz de orayı daha nasıl aktif hale getirebiliriz, halka hizmet hale getirebiliriz onun derdindeyiz ve bunun üzerine gideceğiz. Geçmişte olan geçmişte kaldı. Biz bulunduğumuz coğrafyaya, bulunduğumuz ilçemize şehadet getiren, halkına hizmet eden binalar haline getireceğiz bütün alanları.

"GÖRMEK İSTEMİYORUM"

Ben hiç gitmedim şu ana kadar. Sadece videolarını ve resimlerini gördüm. İnşallah halkla olan kucaklaşmamız bittiğinde yeni halini görürüm, eski halini görmek istemiyorum."