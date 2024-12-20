Keçiören Belediyesi\'nde Atatürk Semineri: Feyzullah Budak\'dan Önemli Mesajlar

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(ANKARA)- Keçiören Belediyesi, Araştırmacı-Yazar Feyzullah Budak'ın hazırladığı "Atatürk Gücünü Nerden Alıyordu?" konulu söyleşiye ev sahipliği yaptı.

Araştırmacı-Yazar Feyzullah Budak, Keçiören Belediyesi'nce gerçekleştirilen söyleşide, Atatürk'ün benim en büyük eserim dediği Cumhuriyet'e uzanan süreçteki plan, düşünce ve duygularını içeren bir sunum yaptı. Sunumda Atatürk'ün kendi el yazısıyla aldığı notlardan oluşan ve resmi kaynaklara dayanan 24 ciltlik kitaptan alıntılara da sıkça yer verildi.

Keçiören Belediyesi Başkan Yardımcısı Atila Zorlu, Keçiören Belediyesi Danışmanı Ayşe Sucu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Baki Kerimoğlu ve CHP Keçiören Kadın Kolları Başkanı Firdevs Soy'un katılımlarıyla gerçekleştirilen söyleşide, Feyzullah Budak'a ait Atatürk Gücünü Nereden Alıyordu? isimli özel baskı olarak hazırlanan kitap katılımcılara dağıtıldı.

"Sorunların temelinde Atatürk'ü doğru anlayamamak var"

Bugün yaşanan sorunların temelinde Atatürk'ü doğru anlayamama sorununun olduğunu kaydeden Budak, "Atatürk kurtuluş ve kuruluş sürecindeki mucizevi işleri başarırken gücünü; akla, ilme ve bilgiye dayanmaktan, çok okuyarak, çok çalışarak ve bunu hayata uygulamaktan alıyordu. Bugün yaşadığımız sorunların tamamının temelinde Atatürk'ü doğru anlayamamak var" dedi.