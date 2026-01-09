Keçiören Belediyesi'nden Bilinçli Tarımsal Üretim İçin Eğitim Hamlesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Keçiören Belediyesi'nden Bilinçli Tarımsal Üretim İçin Eğitim Hamlesi

09.01.2026 10:07  Güncelleme: 10:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keçiören Belediyesi, 'Bilinçli Yetiştiricilik İçin İlk Adım Bizden' temalı eğitim programı ile tarımsal üretimi artırmayı ve doğru tarım uygulamalarını yaygınlaştırmayı amaçladı. Eğitimde katılımcılara teorik ve uygulamalı bilgiler sunuldu.

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi, bilinçli üretimi artırmak ve doğru tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla "Bilinçli Yetiştiricilik İçin İlk Adım Bizden" temalı eğitim programı düzenledi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ziraat mühendisleri ve peyzaj mimarları tarafından verilen eğitimde, katılımcılara hem teorik hem de uygulamalı bilgiler sunuldu. Eğitim, tarımsal üretim yapan çiftçilerin yanı sıra hobi amaçlı bitki yetiştiren vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Ovacık Mahallesi'nde bulunan Keçiören Belediyesi'ne ait Modern Sera yerleşkesinde gerçekleştirilen eğitimler, teorik dersler ile başladı. Kursiyerler, bitki besleme ve gübreleme, sebze yetiştiriciliği, meyve budama, ev imkanlarıyla gübre ve ilaç yapımı, aşılama yöntemleri, iç mekan bitki yetiştiriciliği, gül ve meyve ağacı budama, sera yetiştiriciliği gibi birçok konuda bilgi edindi. Ziraat mühendisleri eşliğinde yapılan uygulamalı derslerle vatandaşlar, teorik bilgilerini pratikte deneyimleme fırsatı bulurken, hem verimli üretim tekniklerini öğrendiler hem de doğrudan üretim süreçlerine dair becerilerini artırdılar.

Keçiören'de tarım bilinci yükseliyor

Düzenledikleri eğitim programlarıyla bilinçli yetiştiriciliği yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirten Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Bu eğitim programları sayesinde hem üreticilerimiz hem de hobi olarak bitki yetiştiren hemşehrilerimiz, teorik ve uygulamalı bilgilerle modern tarım tekniklerini öğreniyor. Böylece daha verimli, sürdürülebilir ve bilinçli bir tarım anlayışına katkı sağlıyoruz. Ülkemiz için stratejik öneme sahip olan tarım sektöründe bilinç düzeyini artırmak ve verimliliği yükseltmek adına ilçemizde başlattığımız örnek eğitim programı, hemşehrilerimizden büyük ilgi gördü. Bu tür çalışmalarımız artarak devam edecek" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Çiftçilik, Belediye, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keçiören Belediyesi'nden Bilinçli Tarımsal Üretim İçin Eğitim Hamlesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşcinsel sohbet siteleriyle tuzağa çeken şantaj çetesi çökertildi Eşcinsel sohbet siteleriyle tuzağa çeken şantaj çetesi çökertildi
Fırtına Marmara’yı esir aldı Ayasofya Camii’nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu Fırtına Marmara'yı esir aldı! Ayasofya Camii'nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu
Manchester United’dan Kayserispor’a imza Antrenmana dahi çıktı Manchester United'dan Kayserispor'a imza! Antrenmana dahi çıktı
Görüntü Türkiye’den Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı Görüntü Türkiye'den! Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı
Dursun Özbek’i delirten talep Galatasaray’da olay kadro dışı Dursun Özbek'i delirten talep! Galatasaray'da olay kadro dışı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e yüklü tazminat davası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e yüklü tazminat davası

12:29
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
12:20
Hamaney’den ülkesindeki protestoculara tepki: Geri adım atmayacağız
Hamaney'den ülkesindeki protestoculara tepki: Geri adım atmayacağız
12:06
Türkiye’den protestoların devam ettiği İran’a tüm uçuşlar iptal
Türkiye'den protestoların devam ettiği İran'a tüm uçuşlar iptal
12:02
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
11:47
Ülke ayakta Evinde 100’den fazla kafatası ve kemikler bulundu
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu
11:23
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 13:33:57. #7.11#
SON DAKİKA: Keçiören Belediyesi'nden Bilinçli Tarımsal Üretim İçin Eğitim Hamlesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.