Keçiören Belediyesi, Öğrencilere Çevre ve Sıfır Atık Eğitimi Verdi
Keçiören Belediyesi, Öğrencilere Çevre ve Sıfır Atık Eğitimi Verdi

19.04.2026 13:22  Güncelleme: 14:57
Keçiören Belediyesi, öğrencilere çevre bilincini artırmak amacıyla eğitim programı düzenleyerek geri dönüşüm ve sıfır atık konularında bilgi verdi.

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi tarafından çevre bilincini artırmak amacıyla yürütülen eğitim çalışmaları kapsamında Keçiören Belediyesi Eğitim Merkezi'nde öğrenim gören öğrencilere yönelik çevre ve sıfır atık eğitimi düzenlendi.

Eğitim çerçevesinde öğrencilere Keçiören'de uygulanan geri dönüşüm sistemi ve Keçiören Belediyesi tarafından çevre alanında yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi verildi. Ayrıca devam eden "Okullar Arası Atık Pil Toplama Yarışması" hakkında bilgilendirme yapılarak öğrencilerin çevre projelerine aktif katılım sağlamalarının önemine değinildi.

Programda çevre ve çevre kirliliği, atık türleri, düzensiz depolamanın yol açtığı zararlar, atıkların bertaraf yöntemleri, sıfır atık sisteminin işleyişi ve atık hiyerarşisi gibi konular ele alındı. Bunun yanı sıra geri dönüştürülebilir atık grupları ile geri dönüşümün ekolojik ve ekonomik açıdan sağladığı katkılar da öğrencilere anlatıldı.

Kaynak: ANKA

