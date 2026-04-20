Kadir Doğulu\'dan doğum günü mesajı: Savaşmayın sevişin, bakın biz başladık

Ünlü oyuncu Kadir Doğulu, 44. yaşını eşi Neslihan Atagül ile birlikte evlerinin bahçesinde düzenlenen partiyle kutladı. Doğulu’nun doğum günündeki açıklamaları gündem oldu.

EVLERİNİN BAHÇESİNDE PARTİ VERDİLER

Kadir Doğulu, 44. yaş gününü kendisi gibi oyuncu olan eşi Neslihan Atagül ile birlikte kutladı. Çift, doğum günü için evlerinin bahçesinde özel bir parti düzenledi. Magazin dünyasının dikkat çeken çiftlerinden olan Doğulu ve Atagül, özel hayatlarını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Zaman zaman haklarında çıkan ihanet iddialarıyla gündeme gelen çift, uzun bir aranın ardından birlikte görüntü verdi.

“SAVAŞMAYIN, SEVİŞİN” ÇIKIŞI

Doğum günü kutlamasında konuşma yapan Kadir Doğulu’nun sözleri geceye damga vurdu. Doğulu, “Dünyadaki savaşların durmasını istiyorsanız ailenizin içindeki savaşlara son veriniz. Ben ailenin içindeki çatışmalara tetikleyici olduğum için üzgünüm. Amerika ile İran savaşıyor ya, sebebi ne biliyor musunuz? Biz savaşıyoruz. Savaşmayın, sevişin. Biz sevişiyoruz.” ifadelerini kullandı.

"BAKIN BİZ BAŞLADIK"

Konuşmasının ardından eşi Neslihan Atagül’e sarılan ve öpen Doğulu, “Bakın biz başladık! Dünyadaki savaşlar çok saçma…” diyerek sözlerini tamamladı. Doğulu’nun açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar ikiye bölündü.