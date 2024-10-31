Keçiören Belediyesi'nden Öğrencilere Ücretsiz Servis Desteği

Güncel

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi, ilçedeki ilkokul, ortaokul ve liselere gezi ve çeşitli etkinliklere gidebilmeleri için talep edilen servis hizmetini vermeye devam ediyor. Başkan Mesut Özarslan, "Öğrenci ve öğretmenlerimiz her zaman başımızın tacıdır. Onlara sunduğumuz her türlü hizmet aynı zamanda geleceğimize bir yatırımdır" dedi.

Keçiören'deki okullarda öğrencilerin sosyalleşmesi ve yerinde öğrenmeleri için düzenlenen kültürel gezilerde ulaşım problemi yaşanmaması için harekete geçen Belediye, okul idarecilerinden gelen talepler doğrultusunda öğrenci sayısına göre servis desteği sunuyor. Öğrenciler gezinin düzenleneceği noktalara güvenli bir şekilde götürülüyor ve gezinin tamamlanmasıyla birlikte tekrar okullarına bırakılıyor.

Öğrencilere yönelik düzenlenen kültürel gezilerde herhangi bir ulaşım mağduriyeti yaşanmaması için ücretsiz servis hizmeti sunduklarını kaydeden Başkan Özarslan, "Öğrenci ve öğretmenlerimiz her zaman başımızın tacıdır. Onlara sunduğumuz her türlü hizmet aynı zamanda geleceğimize bir yatırımdır" diye konuştu.