Keçiören Belediyesi'nin Sıcak Çorba İkramı Devam Ediyor

22.01.2026 09:24  Güncelleme: 10:31
Soğuk havalarda sabah erken saatlerde işe ve okula giden vatandaşlara sıcak çorba ikram eden Keçiören Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ederek halkın ihtiyaçlarına cevap veriyor.

(ANKARA)- Keçiören Belediyesi, soğuk havanın etkisini artırdığı bu günlerde sabah erken saatlerde işe ve okula giden vatandaşlara sıcak çorba ikramına devam ediyor. İlçedeki meydanlar, hastaneler, üniversite kampüsleri ve yoğun yaya akışının olduğu merkezlerde dağıtılan çorbalarla vatandaşlar güne sıcak bir başlangıç yapıyor.

Keçiören Belediyesi'nin çorba ikramı, özellikle kahvaltı yapmadan yola çıkan vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlıyor. Öte yandan, ekipler, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kütüphanesi'nde ders çalışan öğrencilere akşam saatlerinde de çorba ikramında bulunuyor. Hijyenik koşullarda hazırlanan çorbalar, ekmek ve tek kullanımlık bardaklarla sunularak, soğuk havada yola çıkan ilçe sakinleri tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Belediye Başkanı Mesut Özarslan, sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayarak, "Sabahın erken saatlerinde okula ve işe giden hemşehrilerimize sıcak çorba ikram ediyoruz. Bu hizmetimizle hemşehrilerimizin içini ısıtmayı ve yüzlerini güldürmeyi amaçlıyoruz. Çorbamızı içen tüm vatandaşlarımıza afiyet olsun. Keçiören'de her zaman halkımızın yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

