Keçiören Belediyesi'nden Türk Bayrağına Yönelik Saldırıya Konvoylu Tepki

Keçiören Belediyesi, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırıya tepki gösterdi. Belediye hizmet araçları, Türk bayraklarıyla donatılarak ilçe genelinde konvoy düzenlendi. Oluşturulan konvoy sırasında vatandaşlar belediye araçlarına alkışlarla destek verdi. Konvoyla, Türk bayrağının ortak bir milli değer olduğu ve bu değere yönelik saldırılara tepki gösterildiği ifade edildi.

"Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder!"

Belediye Başkanı Mesut Özarslan da sosyal medya hesabından Türk bayrağı görseli paylaşarak, ""Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder" notunu düştü. Başkan Özarslan, Türk bayrağına yönelik her türlü saldırının karşısında olduklarını ve milli değerlere sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.