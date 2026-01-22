Keçiören Belediyesi'nden Türk Bayrağına Yönelik Saldırıya Konvoylu Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Keçiören Belediyesi'nden Türk Bayrağına Yönelik Saldırıya Konvoylu Tepki

22.01.2026 11:29  Güncelleme: 12:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Türk bayrağına yapılan saldırıya tepki olarak Keçiören Belediyesi, ilçe genelinde düzenlediği konvoy ile bayrağa sahip çıktığını gösterdi. Belediye Başkanı Mesut Özarslan da milli değerlere bağlılıklarını vurguladı.

(ANKARA)- Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından Keçiören Belediyesi, ilçe genelinde konvoy düzenledi. Bu kapsamda belediye hizmet araçları, Türk bayraklarıyla donatılarak cadde ve sokaklarda gezdi.

Keçiören Belediyesi, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırıya tepki gösterdi. Belediye hizmet araçları, Türk bayraklarıyla donatılarak ilçe genelinde konvoy düzenlendi. Oluşturulan konvoy sırasında vatandaşlar belediye araçlarına alkışlarla destek verdi. Konvoyla, Türk bayrağının ortak bir milli değer olduğu ve bu değere yönelik saldırılara tepki gösterildiği ifade edildi.

"Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder!"

Belediye Başkanı Mesut Özarslan da sosyal medya hesabından Türk bayrağı görseli paylaşarak, ""Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder" notunu düştü. Başkan Özarslan, Türk bayrağına yönelik her türlü saldırının karşısında olduklarını ve milli değerlere sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: ANKA

Mesut Özarslan, Yerel Haberler, Güvenlik, Nusaybin, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keçiören Belediyesi'nden Türk Bayrağına Yönelik Saldırıya Konvoylu Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika’da 8 adet adak koç kestirdi 6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika'da 8 adet adak koç kestirdi
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz’ın yeni takımını açıkladı Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın yeni takımını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi kabul etti
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik’in sabır testi Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik'in sabır testi
Tapuda yeni dönem 10 gün sonra zorunlu olacak Tapuda yeni dönem! 10 gün sonra zorunlu olacak

13:27
Galatasaray Ahmet Çakar’ı şoke etti
Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti
13:25
“Boşanırken uyuşturucuya başladım“ diyen Bilan Hancı’ya eski eşinden yanıt
"Boşanırken uyuşturucuya başladım" diyen Bilan Hancı'ya eski eşinden yanıt
12:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Aşkım, sevdam’’ dediği şehirde seçim anketi yapıldı İşte çıkan sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Aşkım, sevdam'' dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
12:20
Karşıyaka filesinde Manisa’ya sert tepki
Karşıyaka filesinde Manisa'ya sert tepki
12:09
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
11:23
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 13:37:02. #7.11#
SON DAKİKA: Keçiören Belediyesi'nden Türk Bayrağına Yönelik Saldırıya Konvoylu Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.