Keçiören Belediyesi'nden Üniversite Tanıtım Gezileri

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(ANKARA)- Keçiören Belediyesi, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin meslek seçimlerine katkı sağlamak ve kariyer planlamalarına rehberlik etmek amacıyla üniversite tanıtım gezileri düzenliyor.

Keçiören Belediyesi, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin kariyer planlamalarına rehberlik etmek amacıyla üniversite tanıtım gezileri düzenliyor. Bu kapsamda öğrencilerin ilk durağı Hacettepe Üniversitesi oldu. Rehber öğretmenler eşliğinde üniversitenin Beytepe Yerleşkesi'ni gezen öğrenciler, kampüs ve bölümleri tanıma fırsatı buldu. Fakülteleri ziyaret edip akademik süreçler ve eğitim olanakları hakkında bilgi edindi.

İkinci durak ODTÜ

Keçiören Belediyesi Eğitim Merkezi, gezilerin öğrencilerin sınava hazırlık süreci boyunca düzenlenmesini planlanıyor. Bu doğrultuda üniversite tanıtım gezilerinin ikinci durağı Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) olacak. Farklı üniversitelere düzenlenecek bu geziler ile üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere tercih süreçlerinde yardımcı olup eğitim yolculuklarına rehberlik edilmesi hedefleniyor.

Gençler bilinçli tercih yapacak

Sınava hazırlanan öğrencilerin kariyer planlarına katkı sağlamak adına üniversite tanıtım gezileri düzenlediklerini kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, "Üniversiteye yeni adım atacak gençlerimizin, farklı üniversiteleri ve bölümleri tanıyarak bilinçli tercihler yapmalarını sağlamak, bizler için büyük önem taşıyor. Temennimiz, gençlerimizin üniversite hayallerine bir adım daha yaklaşarak, kendilerine en uygun üniversite ve bölümü seçmeleridir. Geleceğimizi şekillendirecek gençlerimizin en iyi eğitimi almaları için verdiğimiz destekleri artırarak sürdüreceğiz" dedi.