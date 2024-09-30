Keçiören Belediyesi\'nden Yol Bakım ve Onarım Çalışmaları

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(ANKARA)- Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, vatandaşların güvenli sokaklarda ulaşım sağlayabilmesi amacıyla yol bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Belediye ekipleri, ihtiyaç duyulan tüm mahallelerde asfalt serimi, kaldırım çalışması ve merdiven yapımı gibi hizmetlerin yanı sıra arazi temizliği çalışmaları yapıyor. Ekipler, Atapark Mahallesi asfalt çalışması, Hisar Mahallesi okul bölgesi merdiven yapımı, Aktepe Mahallesi arazi temizliği, Ufuktepe ve Subayevleri mahallelerinde kilit parke taşı yol ve kaldırım çalışmaları gerçekleştiriyor. Kaldırım ve merdiven ihtiyacı olan okul noktalarında da çalışma yapan ekipler, dik yokuşlu sokakları daha kullanışlı hale getirerek yayalar için güvenli bir ulaşım sağlamayı hedefliyor.

İlçe genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "İlçemizde yaya ve trafik güvenliğini artırmak ve sürücülerimize daha konforlu bir ulaşım sağlamak amacıyla mahallelerimizde yenileme, bakım, onarım ve asfalt serimi çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ekiplerimizle birlikte yoğun mesai harcayarak vatandaşlarımızın talep ettiği noktalarda çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

İlçe genelindeki çalışmalar belirlenen program dahilinde devam ediyor.