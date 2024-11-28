Keçiören Belediyesi Personeline İlk Yardım Eğitimi - Son Dakika
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Keçiören Belediyesi Personeline İlk Yardım Eğitimi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Keçiören Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü personeline ilk yardım farkındalık eğitimi düzenledi. Eğitimde, acil durumlar için doğru müdahale yöntemleri ve temel yaşam destekleri konusunda bilgiler verildi.

28.11.2024 13:20
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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Keçiören Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü personeline ilk yardım farkındalık eğitimi verildi. Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimde personele, yaşanabilecek yaralanma ve kazalara karşı acil durumlarda doğru müdahale edilmesi için gerekli bilgiler aktarıldı.

Eğitimde; temel yaşam destekleri, 112 aranırken dikkat edilmesi gerekenler, ilk yardım yöntemleri ve bilinç kaybı durumlarında nasıl hareket edileceğine ilişkin katılımcılar bilgilendirildi. İlk yardım eğitmeni tarafından dört basamaklı hayat kurtarma zincirinin aşamaları detaylı olarak ele alındı. Özellikle kalp krizi, boğulma, yaralanmalar gibi acil durumlarda ilk yardımın hızlı, bilinçli ve doğru yapılmasının, kazazedenin hayatta kalma şansını büyük ölçüde artıracağı belirtildi. Boğulma tehlikesi yaşayan birine yapılacak hayat kurtarıcı teknik Heimlich manevrasının doğru bir şekilde nasıl yapılacağı uygulamalı olarak gösterildi.

"Personelimiz, vatandaşlarımızın güvenliği için hazır"

Belediye personeline yönelik eğitimlerin devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "İlk yardım eğitimlerimiz, vatandaşlarımızın yaşayacağı bir sağlık problemi karşısında personelimizin hazırlıklı olması ve acil müdahalede bulunmasında önemli katkı sağlıyor. Edindikleri bilgilerle yetkinliklerini artıran personelimiz, vatandaşlarımızın güvenliği için daha bilinçli hale geliyor" dedi.

Kaynak: ANKA

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