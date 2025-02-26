Keçiören Belediyesi Ramazan İçin 300 Camiyi Temizliyor - Son Dakika
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Keçiören Belediyesi Ramazan İçin 300 Camiyi Temizliyor

Keçiören Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde ilçe genelinde bulunan 300 caminin temizlik çalışmalarına hız verdi. Belediye Başkanı Mesut Özarslan, vatandaşların gönül rahatlığıyla ibadetlerini yapabilmeleri için bu çalışmaları titizlikle yürüttüklerini ifade etti.

26.02.2025 11:24  Güncelleme: 11:50
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(ANKARA)- Keçiören Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde ilçede bulunan 300 camiyi temizliyor. Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Hemşehrilerimiz gönül rahatlığıyla ibadetlerini yapabilirler. Ramazan ayının milletimize ve tüm İslam alemine barış, huzur ve bereket getirmesini diliyorum" dedi.

Keçiören Belediyesi Ramazan ayı öncesinde ilçe genelinde bulunan 300'e yakın caminin temizliği için bir çalışma başlattı. Vatandaşların temiz ve ferah bir ortamda ibadetlerini yapmaları için yürütülen çalışmalarda, camilerin hem içinde hem de bahçesinde bulunan alanlar titizlikle temizleniyor. Halılardan minbere, avizelerden lavabolara kadar birçok alan pırıl pırıl yapılırken, ibadet alanlarına sıkılan gül suyu ile ferah bir ortamın oluşması sağlanıyor.

Camilerde yürütülen rutin temizlik çalışmalarına Ramazan ayı öncesinde hız verdiklerini kaydeden Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "İlçe genelinde vatandaşlarımızın Ramazan ayını huzur içerisinde geçirmeleri için her türlü çalışmayı büyük bir özveriyle devam ettiriyoruz. Bunlardan biri de ibadethanelerimizin temizliği. Ekiplerimiz Ramazan ayı öncesinde camilerimizi tertemiz yapıyor. Hemşehrilerimiz gönül rahatlığıyla ibadetlerini yapabilirler. Ramazan ayının milletimize ve tüm İslam alemine barış, huzur ve bereket getirmesini diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Keçiören Belediyesi Ramazan İçin 300 Camiyi Temizliyor - Son Dakika

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