(ANKARA) - Keçiören Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Emre Bulgur, Güney Kore'de düzenlenen Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.

Bulgur; Erkekler K44 80 kilogram kategorisinde, şampiyona boyunca başarılı karşılaşmalar çıkardı. Final müsabakasında Meksikalı sporcu Luis Mario Najera ile karşı karşıya gelen Bulgur, çekişmeli geçen mücadeleyi 2-1 kazanarak altın madalyanın sahibi oldu ve Dünya Şampiyonluğu ünvanını elde etti.

Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Dünya Şampiyonu Emre Bulgur'u ve başarıda emeği geçen teknik ekibi tebrik etti. Özarslan şunları kaydetti:

"Keçiören'imizin adını dünya sahnesinde en üste yazdıran bayrak sevdalısı sporcumuz Emre Bulgur'u yürekten kutluyorum. Güney Kore'de ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinleterek bizlere tarif edilemez bir gurur yaşattı. Bu tarihi başarıda emeği geçen antrenörlerimizi, kulüp yöneticilerimizi ve sporcumuzun kıymetli ailesini tebrik ediyorum. Keçiören Belediyesi olarak gençlerimizin ve sporcularımızın her daim yanında olmaya devam edeceğiz."