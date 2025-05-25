Keçiören Belediyesi Yaz Aylarında İlaçlama Çalışmalarını Hızlandırdı

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi, havanın ısınmasıyla ilçe genelinde ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı. Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Halk sağlığı bizim için her şeyden önde gelir. Vatandaşlarımızın sinek ve haşereden uzak, huzurlu bir yaz mevsimi geçirmesi için 7/24 çalışıyoruz" diye konuştu.

Keçiören'de özellikle nemli ve suyun yoğunlukta olduğu alanlarda, park ve pazar yerleri gibi sık kullanılan yerlerde başlatılan ilaçlama çalışmaları gece ve gündüz olmak üzere vardiyalı şekilde devam ediyor.

"Halk sağlığı her şeyin önünde"

İlaçlama çalışmalarının aralıksız süreceğini kaydeden Özarslan, "Havaların ısınmasıyla ortaya çıkan bu sorunla ilgili olarak ekiplerimiz cadde ve sokaklarda, yeşil alanlarda, parklarda ve sulak alanlarda gece gündüz ilaçlama çalışması yürütmektedir. Halk sağlığı bizim için her şeyden önde gelir. Vatandaşlarımızın sinek ve haşereden uzak, huzurlu bir yaz mevsimi geçirmesi için 7/24 çalışıyoruz" dedi.

İlçenin 51 mahallesinde yürütülen ilaçlama çalışmalarının ne zaman ve nerede yapılacağı konusunda bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar, Keçiören Belediyesi'ne ait internet sitesi üzerinden bilgi edinebilecek.