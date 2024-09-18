Keçiören Belediyesi Yörük Türkmen Festivali'nde Stant Açtı

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(ANKARA) - Keçiören Belediyesi'nin 3. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali'nde açtığı stant katılımcılardan ilgi gördü. Başkan Mesut Özarslan, "Kültürel bağlarımızı güçlendiren bu tür etkinliklere katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Keçiören Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yörük Türkmen Festivali'ne stant açarak katılım sağladı. Stantta yer alan kıl çadır, ziyaretçilerden yoğun ilgi görürken, ikram edilen tuluk ayranı da beğeni topladı. Seymen ekibinin sergilediği gösteri de izleyicilerden tam not aldı.

Başkan Özarslan, "Belediyemizin standı, özellikle kıl çadırlarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekti. Keçiören Belediyesi, Türk kültürünün zengin mirasını tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak adına festivalde aktif bir rol oynayarak Keçiören'i en iyi şekilde temsil etti. Kültürel bağlarımızı güçlendiren bu tür etkinliklere katkı sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.