Keçiören\'de Atatürk Sergisi Açıldı

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(ANKARA) - Keçiören Belediyesi tarafından Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 86'ncı yılı anısına düzenlenen "Atatürk Sergisi", Yunus Emre Kültür Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlıyor.

Keçiören Belediyesi, koleksiyoner Gürkan Gürbüz'ün Atatürk'ün ölümünün ardından 10 Kasım 1938 ile 1953 yılları arasında yayımlanan gazete kesitlerinden derlediği Atatürk Sergisi'ne ev sahipliği yapıyor. Dönemin gazete manşetleriyle Türk milletinin yas sürecini, Atatürk'e duyduğu yoğun sevgi ve saygıyı yansıtan sergi, keman dinletisi eşliğinde 17 Kasım Pazar gününe kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.