Keçiörenli Öğrenciler, Bilimi Tiyatro Sahnesine Taşıdı

(ANKARA)- Keçiören Belediyesi Mehmet Ali Şahin Çocuk Eğitim Merkezi ile Osman Hamdi Bey İlkokulu 2. sınıf öğrencileri tarafından sahnelenen "Bilimin Işığında" adlı tiyatro oyunu, izleyicilere bilim temalı keyifli bir yolculuk sundu.

Mehmet Ali Şahin Çocuk Eğitim Merkezi (ÇEM) ve Osman Hamdi Bey İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, "Bilimin Işığında" adlı tiyatro oyununu izleyiciler ile buluşturdu. Beş perdeden oluşan oyunda çocuklar; geçmişten bugüne uzanan bilimsel keşifleri sahneye taşıdı. Minik oyuncuların sahne performansları izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Bilgiyi keşfetmenin önemi vurgulandı

Fen ve Doğa Atölyeleri içeriklerinin drama yoluyla ele alındığı oyunda, bilim dünyasına yön veren önemli isimler canlandırılarak keşiflerin izi sürüldü. Hezarfen Ahmed Çelebi'nin uçuş denemelerinden Wright Kardeşler'in havacılık alanındaki çalışmalarına, Isaac Newton'un yer çekimi buluşundan Galileo Galilei ve Uluğ Bey'in gökyüzüne ilişkin gözlemlerine kadar birçok bilimsel yolculuk sahneye taşındı. Alexander Graham Bell tarafından telefonun icadı, Marie Curie'nin bilimsel çalışmaları ve Arşimet'in suyun kaldırma kuvvetine dair keşfi de oyunun dikkat çeken bölümleri arasında yer aldı. "Merak ettik, sorduk, denedik; bilimle öğrendik, geleceğe yürüdük" mesajıyla sahnelenen oyun, bilimin geçmişten bugüne insan hayatındaki yeri ve gelişimini eğlenceli bir anlatımla aktardı. Sınıf ve laboratuvar sahneleri arasında ilerleyen oyunda, bilimsel bilgiyi keşfetmenin önemi vurgulandı.