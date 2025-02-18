Keçiören'de Engel Tanımayan Sanatçı Muhammed Yalçın'ın Sergisi Büyük İlgi Gördü

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(ANKARA)- Keçiöen Belediyesi, engel tanımayan sanatçı Muhammed Yalçın'ın sergisine ev sahipliği yapıyor. 30'dan fazla eserin yer aldığı sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Keçiören Belediyesi, engelli bireyleri desteklemeye devam ediyor. Ankara sokaklarını renklendirmesiyle tanınan, engel tanımayan sanatçı Muhammed Yalçın'ın resimlerinden oluşan sergi, Estergon Türk Kültür Merkezi'nde vatandaşlarla buluştu. 30'u aşkın resmin yer aldığı sergi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Tablolar renk cümbüşü ile bakanların gözlerini alırken, keman ve çellodan oluşan klasik müzik dinletisi ise sanatseverlere keyifli anlar yaşattı.

Sergi açılışını yapan Belediye Başkan Yardımcıları Atila Zorlu ve Serkan Bedirhanoğlu, sanatçı Muhammed Yalçın ile sergiyi gezdi. Engelli bireylere en büyük desteğin aile bireyleri olduğunun altını çizen baba Hasan Yalçın, "Biz oğlumuzun yeteneğini özel eğitim merkezinde eğitim görürken oraya davet edilen bir resim öğretmeni sayesinde keşfettik. Oradan dört arkadaş yola çıktılar ama sadece Muhammed kaldı. Çünkü diğer öğrencilerin aileleri çeşitli sebeplere bağlı olarak evlatlarına destek olamadı. Bizler çocuklarımıza destek vererek onların topluma karışmasını ve kendilerini keşfederek başarılı olmalarına yardım etmeli, onlardan asla vazgeçmemeliyiz" dedi.

Engellerin aslında zihnimizdeki duvarlar olduğunun altını çizen Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Bedirhanoğlu ise "Engeller insanların düşünce dünyalarındadır. Engelli bireylere verilen destek onların yolunu açmak bizlerin görevidir. Sanata, sanatçıya, engelli vatandaşlara ve tüm Keçiörenlilere hizmet etmeye devam etmek boynumuzun borcu" diye konuştu.