Keçiören'de Gençlik Festivali ile 19 Mayıs Coşkusu Başladı

(ANKARA)- Keçiören'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları erken başladı. Keçiören Belediyesi, Kalaba Kent Meydanı'nda düzenlediği "Gençlik Festivali" ile genç sporcuları ve vatandaşları birbirinden eğlenceli etkinliklerle buluşturdu.

Keçiören'de 19 Mayıs kutlamaları erken başladı. İlçedeki Kalaba Kent Meydanı'nda "Gençlik Festivali" gençleri bir araya getirirken düzenlenen etkinlikler ise eğlenceli gösterilere sahne oldu. 19 Mayıs'ın coşkuyla kutlandığını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Emir Can Tunç, "19 Mayıs, milletimizin bağımsızlık mücadelesinde önemli bir dönüm noktasıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün Samsun'a çıkarak Milli Mücadele'yi başlatmasını gençlerimiz coşkuyla kutluyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Kutlamaya erken başladılar

Keçiören Belediyesi tarafından Kalaba Kent Meydanı'nda düzenlenen Gençlik Festivali, genç sporcuları ve vatandaşları birbirinden eğlenceli etkinliklerle ve spor gösterileriyle buluşturdu. Meydana kurulan müsabaka alanlarında ve parkurlarda karate, güreş ve taekwondo gösterileri, karaoke, sanal gerçeklik ve zumba etkinlikleri, dart, çuval ve kaşık yarışmaları düzenlendi.

Keçiören Belediyesi, büyük 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarını, pazartesi günü ilçedeki Fatih Stadyumu'nda yapılacak geleneksel etkinliklerle gerçekleştirecek.