Keçiören'de Glütensiz Kafe Hizmete Açıldı

(ANKARA)- Keçiören Belediyesi tarafından çölyak hastaları ve glütensiz beslenmek zorunda olan vatandaşlar için hayata geçirilen Glütensiz Kafe, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Keçiören Belediyesi, Glütensiz Kafe'yi hizmete açtı. Aşağı Eğlence Mahallesi'nde bulunan Kanuni Parkı içindeki kafede gerçekleşen açılış törenine, Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Keçiören Kaymakamı Mehmet Akçay, Ankara Çölyak Derneği Başkanı Mehmet Tanrıseven, Çölyak Derneği Başkan Yardımcısı Metin Erdem, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı. Program, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Protokol konuşmalarının ardından kurdele kesilerek Glütensiz Kafe'nin açılışı gerçekleştirildi.

Başkan Mesut Özarslan, glütensiz ortamlar oluşturmanın ilk adımını attıklarını belirterek, bir anısını anlattı. Özarslan, çölyak hastası bir anne ile yaşadığı diyalog sonrası harekete geçtiğini kaydetti.

Açılışın ardından protokol üyeleri kafeyi gezerek glütensiz ürünler hakkında bilgi aldı. Programın sonunda katılımcılara kafede hazırlanan glütensiz yiyeceklerden ikram edildi.