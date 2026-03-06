Keçiören Belediye Başkanı Özarslan, Orta Anadolulu Vatandaşları İftarda Ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Keçiören Belediye Başkanı Özarslan, Orta Anadolulu Vatandaşları İftarda Ağırladı

06.03.2026 09:36  Güncelleme: 10:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, düzenlenen iftar programında toplumun her kesimine ayrım yapmadan hizmet ettiklerini belirtti. 'Halka hizmet, Hakk'a hizmet' felsefesi ile çalıştıklarını vurguladı.

HABER: Zeynep Özmen

(ANKARA) - Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programında, Nevşehir, Niğde, Aksaray ile Konya Kululu vatandaşlarla bir araya geldi. Davetlilere hitap eden Özarslan, "Kimseyi ayırt etmeden, 'Halka hizmet Hakk'a hizmet' felsefesiyle hizmet ediyoruz" dedi.

Mevlana Kültür Merkezi'ndeki iftar programına Özarslan'ın yanı sıra 18. Dönem Niğde ve 19. Dönem Aksaray Milletvekili Mahmut Öztürk, Ankara Cumhuriyet Savcısı Mehmet Arslan, Tarım ve Orman Bakanlığı İç Denetim Başkanı Erdal Özyön, Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı ve Konyalılar Derneği Başkan Yardımcısı Serdar Kart, Nevşehir Dernekler Federasyonu Başkanı Yılmaz Yıldırım, Başkent Aksaraylılar Platformu Başkanı Dr. Ahmet Dabanlı ve hemşehri federasyonları ve derneklerinin il ve ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Özarslan, Keçiören'de toplumun her kesimine ayrım yapmaksızın hizmet ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Ayırt etmeden çalışıyoruz"

"Keçiören'imizde Nevşehirli hemşerilerimize, Aksaraylısından Niğdelisine, Konyalısına kadar herkese hizmet veriyoruz. Bu hizmeti verirken bizim bir felsefemiz var. O felsefenin adı 'halka hizmet, Hakk'a hizmet' felsefesidir. Bu şiarla hiç kimseyi ayırt etmeden çalışıyoruz. Hele ki sizin gibi bu vatanın yiğit evlatları için gereken her türlü çalışmayı yapıyoruz. Bulunduğumuz coğrafyada, ilçede kimse yatağa aç girmeyecek. Kimse yatağa üşüyerek, titreyerek girmeyecek. Yaşlısına, engellisine bakılacak. Sabah kalktığında evladını servise veremiyorsa biz vereceğiz. Kısacası halkımızın hizmetkarı olacağız. Böyle olmaya devam ediyoruz. Biz kapımıza gelen hiç kimseye sormuyoruz, 'Hangi partilisiniz' diye. 'Bize oy verdiniz mi, vermediniz mi' diye asla ve katiyen sormuyoruz. Kim geliyorsa onlara hizmet derdindeyiz. Onların işlerini görme derdindeyiz."

Hemşerilerim, sizler yüce Türk milletinin çok kıymetli insanlarısınız. Bu kıymetinizi milli ve manevi değerlerinizden alırsınız. Çünkü yüce Türk milletini oluşturan değerde Resulullah'ın sancaktarlığını yapmak vardır. Ne zaman bu vatan coğrafyası dara girse, o sarı saçlı mavi gözlü Mustafa Kemal Atatürk'üyle de bu vatan coğrafyasını savunmak vardır. Onun için biz her zaman Keçiören'imizde bu birliği, beraberliği koruyacağız, hakkaniyet içinde olacağız. Yüce Mevla'm sizleri var etsin, bizleri de sizlere mahcup ettirmesin."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Mesut Özarslan, Belediye, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keçiören Belediye Başkanı Özarslan, Orta Anadolulu Vatandaşları İftarda Ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okuldaki veli dehşetinde taraflar birbirinden şikayetçi olmadı Okuldaki veli dehşetinde taraflar birbirinden şikayetçi olmadı
İş yerini basan eski sevgili herkesi çıkarıp kapıyı kilitledi, sonrası korkunç İş yerini basan eski sevgili herkesi çıkarıp kapıyı kilitledi, sonrası korkunç
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
Maça çıkmak isteyen Tedesco’ya doktordan iki kelimelik yanıt Maça çıkmak isteyen Tedesco'ya doktordan iki kelimelik yanıt
12.000 kişilik Azadi Stadyumu da savaşa boyun eğdi 12.000 kişilik Azadi Stadyumu da savaşa boyun eğdi
Dünyaca ünlü isim hacamat yaptırdı Dünyaca ünlü isim hacamat yaptırdı

10:34
Eller tetikte Türk jetleri sınırda alarm durumuna geçti
Eller tetikte! Türk jetleri sınırda alarm durumuna geçti
10:24
Körfez ülkelerinden ABD’de deprem etkisi yaratacak adım
Körfez ülkelerinden ABD'de deprem etkisi yaratacak adım
10:23
Tepki yağıyor Trump İran’ı nasıl katlettiğini anlattı, Messi alkışladı
Tepki yağıyor! Trump İran'ı nasıl katlettiğini anlattı, Messi alkışladı
10:14
Dünyaca ünlü ABD gazetesinden skandal çıkışı: İran’dan sonra Türkiye...
Dünyaca ünlü ABD gazetesinden skandal çıkışı: İran'dan sonra Türkiye...
08:45
Tel Aviv hayalet şehre dönüştü
Tel Aviv hayalet şehre dönüştü
07:55
İran bu füzeyi ilk kez kullandı 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor
İran bu füzeyi ilk kez kullandı! 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 10:58:15. #7.13#
SON DAKİKA: Keçiören Belediye Başkanı Özarslan, Orta Anadolulu Vatandaşları İftarda Ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.