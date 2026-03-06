Keçiören Belediye Başkanı Özarslan, Orta Anadolulu Vatandaşları İftarda Ağırladı

HABER: Zeynep Özmen

(ANKARA) - Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programında, Nevşehir, Niğde, Aksaray ile Konya Kululu vatandaşlarla bir araya geldi. Davetlilere hitap eden Özarslan, "Kimseyi ayırt etmeden, 'Halka hizmet Hakk'a hizmet' felsefesiyle hizmet ediyoruz" dedi.

Mevlana Kültür Merkezi'ndeki iftar programına Özarslan'ın yanı sıra 18. Dönem Niğde ve 19. Dönem Aksaray Milletvekili Mahmut Öztürk, Ankara Cumhuriyet Savcısı Mehmet Arslan, Tarım ve Orman Bakanlığı İç Denetim Başkanı Erdal Özyön, Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı ve Konyalılar Derneği Başkan Yardımcısı Serdar Kart, Nevşehir Dernekler Federasyonu Başkanı Yılmaz Yıldırım, Başkent Aksaraylılar Platformu Başkanı Dr. Ahmet Dabanlı ve hemşehri federasyonları ve derneklerinin il ve ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Özarslan, Keçiören'de toplumun her kesimine ayrım yapmaksızın hizmet ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Ayırt etmeden çalışıyoruz"

"Keçiören'imizde Nevşehirli hemşerilerimize, Aksaraylısından Niğdelisine, Konyalısına kadar herkese hizmet veriyoruz. Bu hizmeti verirken bizim bir felsefemiz var. O felsefenin adı 'halka hizmet, Hakk'a hizmet' felsefesidir. Bu şiarla hiç kimseyi ayırt etmeden çalışıyoruz. Hele ki sizin gibi bu vatanın yiğit evlatları için gereken her türlü çalışmayı yapıyoruz. Bulunduğumuz coğrafyada, ilçede kimse yatağa aç girmeyecek. Kimse yatağa üşüyerek, titreyerek girmeyecek. Yaşlısına, engellisine bakılacak. Sabah kalktığında evladını servise veremiyorsa biz vereceğiz. Kısacası halkımızın hizmetkarı olacağız. Böyle olmaya devam ediyoruz. Biz kapımıza gelen hiç kimseye sormuyoruz, 'Hangi partilisiniz' diye. 'Bize oy verdiniz mi, vermediniz mi' diye asla ve katiyen sormuyoruz. Kim geliyorsa onlara hizmet derdindeyiz. Onların işlerini görme derdindeyiz."

Hemşerilerim, sizler yüce Türk milletinin çok kıymetli insanlarısınız. Bu kıymetinizi milli ve manevi değerlerinizden alırsınız. Çünkü yüce Türk milletini oluşturan değerde Resulullah'ın sancaktarlığını yapmak vardır. Ne zaman bu vatan coğrafyası dara girse, o sarı saçlı mavi gözlü Mustafa Kemal Atatürk'üyle de bu vatan coğrafyasını savunmak vardır. Onun için biz her zaman Keçiören'imizde bu birliği, beraberliği koruyacağız, hakkaniyet içinde olacağız. Yüce Mevla'm sizleri var etsin, bizleri de sizlere mahcup ettirmesin."