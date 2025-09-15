Keçiören'de 'Japon Kuklası' Tiyatro Oyunu Sahnelendi

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi, İtalyan yazar Dario Fo ve tiyatro oyuncusu Franca Rame'in eserinden uyarlanan "Japon Kuklası" oyununa ev sahipliği yaptı.

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Tiyatro Topluluğu tarafından Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda, Dario Fo ve Franca Rame'in eserinden uyarlanan "Japon Kuklası" oyunu sahneye kondu. Etkinliğe Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Celal Biçer de katılarak sanatseverleri yalnız bırakmadı.

Mizah öne çıktı

Yönetmenliğini Oksal Güracar'ın yaptığı oyunda, özgürleşme ve özgür düşünmenin önemine dikkat çekildi. Oyunda abartılı mimikler, doğaçlama unsurlar ve hızlı diyaloglar ön plana çıkarken, seyircilerle doğrudan kurulan iletişim sayesinde izleyiciler de oyunun bir parçası haline geldi. Oyun, salonu dolduran tiyatroseverlerden büyük beğeni topladı.

Oyunun sonunda Biçer, oyuncu ve teknik ekip adına Güracar'a çiçek takdim ederek, teşekkürlerini sundu.