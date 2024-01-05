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Keçiören'de Kızılay giysi bağış kutusundaki kıyafetleri çalan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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Keçiören'de Kızılay giysi bağış kutusundaki kıyafetleri çalan şüpheliler yakalandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Türk Kızılay'ın giysi bağış kutusundaki kıyafetleri çalan şüpheliler, polis ekipleri tarafından yakalandı. Çalınan kıyafetlerin değeri ise yaklaşık 30 bin lira olarak belirtildi. Şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Keçiören\'de Kızılay giysi bağış kutusundaki kıyafetleri çalan şüpheliler yakalandı
05.01.2024 - 22:21,  Güncelleme: 22:24
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde Türk Kızılay'ın giysi bağış kutusundaki kıyafetleri çalan şüpheliler yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşcağız Mahallesi'ndeki giysi bağış kutusundaki kıyafetlerin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheliler M.Z. ve F. Z. gözaltına alındı.

Zanlıların çaldıkları kıyafetlerin yaklaşık 30 bin lira değerinde olduğu belirtildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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