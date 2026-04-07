Keçiören'de Kurban Satış Alanı Başvuruları Başlıyor

07.04.2026 10:08  Güncelleme: 11:07
Keçiören Belediyesi tarafından Bağlum Karşıyaka Mahallesi’nde kurulacak kurban satış alanında kurbanlık satışı yapmak isteyen esnaf için başvurular başlıyor.

Kurban satış yeri için başvurular, Keçiören Belediyesi hizmet binasında yer alan Zabıta Müdürlüğü Pazar Takip, Tahsis ve Büro Amirliğine mesai saatleri içinde yüz yüze yapılacak. Başvurular, 10 Nisan Cuma günü saat 09.00'da başlayıp, 30 Nisan Perşembe günü saat 17.00'ye kadar sürecek.

Kurban satış yeri başvurusu sırasında vatandaşlar, nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, bir adet vesikalık fotoğraf, kurbanlık hayvan listesi, bağlı bulunduğu il veya ilçe tarım müdürlüklerinden alacağı işletme tescil kaydı (hayvanların kulak küpe numaraları ve yaşlarını gösterir belge) ve kurban satış yeri ücreti ödeme belgesi ile başvuru yapabilecek. Hisar Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde yer alan kurban satış alanına ilişkin detaylı bilgi almak isteyenler, 0312 361 10 80/81 ve NET MASA 444 52 76 numaralarından yetkililere ulaşabilecek.

Çadırlar kura ile belirlenecek

Esnafın satış yapacağı çadır yerleri, kura ile belirlenecek. Kuralar, 6 Mayıs Çarşamba günü saat 13.30'da noter huzurunda komisyon tarafından Ovacık Mahallesi'nde bulunan Mevlana Kültür ve Spor Merkezi'nde yapılacak. Kura sonucu işlemleri yapılan kurban sahipleri, 9 Mayıs Cumartesi günü kurban satış çadırlarını kurmaya başlayacak.

Kurban alanına büyükbaş hayvan kabulü 20 Mayıs Çarşamba günü saat 00.00'a kadar, küçükbaş hayvan kabulü ise 24 Mayıs Pazar günü 00.00'a kadar yapılacak. Belirlenen bu tarihler dışında kurban alanına hayvan girişine müsaade edilmeyecek. Kurbanlık olarak satışa getirilen dişi hayvanlar için "damızlık olamaz" raporuna bakılacak, aksi halde satış alanına alınmayacak.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
