Keçiören'de Minik Öğrencilere Doğa Bilinci Aşılandı - Son Dakika
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Keçiören'de Minik Öğrencilere Doğa Bilinci Aşılandı

Keçiören'de düzenlenen ser gezisinde belediye başkanı, minik öğrencilere doğa sevgisi ve toprağın önemi hakkında bilgi verdi. Çocuklar, bitki ekimi yaparak uygulamalı şekilde öğrenme fırsatı buldu.

26.03.2025 13:20  Güncelleme: 14:46
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(ANKARA) - Keçiören'de ilçeyi renklendiren bitkilerin yetiştirildiği sera küçük öğrencileri misafir etti. Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Toprağa sahip çıkmak bir ülkenin geleceğine sahip çıkmaktır" dedi.

Anaokulu öğrencilerinde doğa bilincinin ve sevgisinin oluşması için Keçiören Belediyesi'nin serasına düzenlenen gezide minikler, keyifli zaman geçirdi. Geziye ağaçların olduğu bölümden başlayan öğrenciler, hangi ağacın ne meyve verdiğini, çiçeklerinin yapısını ve meyvelerin onlara faydalarını öğrendi. Ağaçlar bölümünden daha küçük bitkilerin olduğu kısma ilerleyen öğrenciler, rengarenk çiçekleri tanıdı.

Ziraat mühendisleri tarafından bitki yetiştiriciliği ve toprağın önemini de dinleyen küçükler daha sonra bitki ekimi için kolları sıvadı. Tohumların toprakla nasıl buluştuğunu uygulamalı olarak öğrenen öğrenciler elleriyle dikim yaptı.

Özarslan, etkinliğe ilişkin olarak, "Toprağa sahip çıkmak bir ülkenin geleceğine sahip çıkmaktır. Geleceğimizin teminatı miniklere bu bilinci aşılamak hepimizin görevi. Küçük öğrencilerimize toprağı ve bitkileri tanıtarak doğaya ve insanlığa olan faydalarını yerinde öğrettik" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Keçiören'de Minik Öğrencilere Doğa Bilinci Aşılandı - Son Dakika

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