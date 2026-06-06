Keçiören'de Uyuşturucu ile Mücadele Çalışması

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi, "Toplum ahlakı ve huzuru önceliğimizdir" sloganıyla uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadele çalışması başlattı.

Keçiören Belediyesi, "Toplum ahlakı ve huzuru önceliğimizdir" sloganıyla çalışma başlattı. Toplumsal bilinci artırmak ve uyuşturucu kullanımında caydırıcılığı sağlamak için ilçe genelinde belediyeye ait tüm duyuru alanlarında vatandaşları bilinçlendirmeye yönelik bilgilendirmeler yapılıyor.

Keçiören Belediyesi tarafından hazırlanan bilgilendirme tanıtımlarında özellikle parklar, bahçeler, boş arsalar ve açık alanlarda alkol veya uyuşturucu madde kullanan, toplum düzenini bozacak davranışlarda bulunan kişilere karşı vatandaşların duyarlı olması isteniyor. Vatandaşlara şüpheli durumlarla karşılaştıklarında emniyet, güvenlik ve zabıta ekiplerine ihbarda bulunmaları çağrısı yapılıyor.

İHBAR HATLARI PAYLAŞILDI

Farkındalık çalışması kapsamında hazırlanan tasarımlarda vatandaşların ulaşabileceği ihbar ve acil durum hatları da yer alıyor. Vatandaşlardan; parklar, bahçeler, boş arsalar ve diğer açık alanlarda karşılaştıkları şüpheli durumları Keçiören Belediyesi Çağrı Merkezi'nin 444 52 76 numaralı hattına, Zabıta Müdürlüğü'nün 0312 361 06 06 ve 0312 361 10 80 numaralı telefonlarına, Acil Çağrı Merkezi'nin 112 hattına veya Keçiören Belediyesi WhatsApp İhbar Hattı 0501 794 07 69 numarasına bildirmeleri isteniyor.